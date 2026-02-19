Широкое международное сотрудничество и участие инициативных добровольцев придают новый импульс мирным инициативам - Джаред Кушнер

БАКУ/ Trend/ - Широкое международное сотрудничество и участие инициативных добровольцев придают новый импульс мирным инициативам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Джаред Кушнер на первом заседании Совета мира.

Кушнер поблагодарил команду, работавшую над инициативой, подчеркнув, что многие участники являются добровольцами и не преследуют личной выгоды.

«Многие из этих людей — добровольцы. Они делают это не ради личной выгоды. Они действительно делают это ради своих детей и внуков, потому что хотят видеть мир», — сказал он.

Он подчеркнул важность межконфессионального и международного сотрудничества.

«Если евреи и мусульмане работают вместе, израильтяне и палестинцы — вместе с американцами, англичанами, болгарами и людьми со всего мира, тогда мы можем объединиться вокруг общей цели — мира и единства. И именно это мы сделали», — отметил Кушнер.

По словам Кушнера, инициатива уже получила значительную финансовую поддержку.

«На сегодняшний день мы обеспечили более 7 миллиардов долларов, даже без учета значительного обязательства президента», — отметил он, добавив, что теперь ключевая задача — эффективная реализация.

В завершение он поблагодарил страны, которые присоединились к инициативе на раннем этапе, назвав их партнерами, верящими в возможность позитивных изменений.

«Я рассматриваю это как группу стран, которые действительно верят, что будущее может быть иным, и готовы объединить свою репутацию, ресурсы, время и идеи», — заявил он.