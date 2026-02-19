Шавкат Мирзиёев заявил о готовности Узбекистана содействовать восстановлению Газы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан готов внести посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в Газе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"Убежден, что работа Совета позволит сформировать благоприятные условия для экономического и социального восстановления сектора Газа", - отметил он.

По словам Мирзиёева, любые механизмы внешнего управления должны опираться на внутреннюю поддержку населения региона.

"Скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтного процесса и создать условия для скорейшего восстановления Газы", - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что нынешний саммит является ярким проявлением международной солидарности, миротворчества и общего стремления к улучшению ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы должны использовать эту историческую возможность для построения новой Газы - с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для всего населения", - заключил Шавкат Мирзиёев.