В Москве в результате взрыва в ресторане погибли 3 человека, 21 человек пострадал

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве погибли три человека, в том числе женщина, принесшая бомбу.

Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета России.

Согласно информации, еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

По данным Комитета, жертвами стали охранник, не позволивший подозреваемой пройти в помещение ресторана, сама женщина и один из посетителей заведения.

В комитете также сообщили, что на месте происшествия продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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22:50

БАКУ /Trend/ - В центре Москвы рядом с летним кафе произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Согласно информации, в результате инцидента три человека погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве сообщили, что взрыв произошел сегодня около 20:00 возле дома №1 на Кудринской площади.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Главного управления МВД России по Москве и сотрудники экстренных служб столицы.