БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Вюсал Гусейнов призвал граждан России, особенно родителей несовершеннолетних детей, внимательно следить за сроками пребывания в стране.

Как сообщил Гусейнов в публикации в социальной сети, с 1 января 2025 года срок пребывания граждан России в Азербайджане ограничен 90 днями в течение одного календарного года. Желающие остаться в стране на более длительный срок или проживать в ней должны при наличии законных оснований обратиться в ГМС для продления срока временного пребывания или получения разрешения на проживание.

По словам начальника службы, при выезде из страны лицам, превысившим установленный 90-дневный срок пребывания, соответствующая информация доводится до них на погранично-пропускных пунктах. Количество дней, оставшихся для пребывания в Азербайджане, можно также рассчитать с помощью электронного калькулятора на сайте ГМС.

Гусейнов отметил, что в последние месяцы случаи превышения разрешенного срока пребывания в Азербайджане, в том числе несовершеннолетними детьми, а также игнорирования предупреждений, вынесенных непосредственно на погранично-пропускных пунктах, приводят к ограничениям на повторный въезд в страну для детей и их семей.

Он призвал родителей внимательно следить за сроками пребывания своих детей в Азербайджане, учитывать предупреждения, полученные на погранично-пропускных пунктах, и при наличии законных оснований своевременно обращаться за продлением срока пребывания.

Подробную информацию можно получить в колл-центре и на официальном сайте ГМС.