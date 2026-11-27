БАКУ /Trend Life/ - Как рассказать о многовековой истории страны языком кино и заинтересовать ею современного зрителя? Как сделать события далекого прошлого, имена выдающихся личностей и уникальные памятники культуры ближе и понятнее широкой аудитории?

Эти вопросы стали центральными на встрече с представителями СМИ, состоявшейся в Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA) при Министерстве культуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

В центре внимания оказались три новых фильма, созданных в рамках проекта "Путешествие по наследию Азербайджана". Их премьеры запланированы на ближайшие два месяца.

О концепции проекта, его задачах и работе над новыми картинами журналистам рассказали генеральный директор ARKA Рашад Азизов, режиссеры Атакан Керкюклю и Эльхан Джафаров, а также продюсер Азер Айдемир. Модератором встречи выступил Вюсал Мамедов.

Три новые картины посвящены различным страницам истории Азербайджана.

Фильм "Азыхская пещера: колыбель Азербайджана" (режиссер Атакан Керкюклю) рассказывает об одном из важнейших археологических памятников региона.

Картина "Судьба, высеченная в камне: Аджеми Нахчывани" (режиссер Эльхан Джафаров) посвящена выдающемуся средневековому зодчему и его творениям.

Третий фильм - "Государство ишкузов" (продюсер Азер Айдемир) - рассказывает об истории ишкузов.

В ходе встречи журналистам также представили трейлеры всех трех картин, позволившие увидеть первые кадры будущих фильмов.

Участники обсудили возможности кинематографа в популяризации истории и культурного наследия страны, а также роль реализуемых в этом направлении проектов в сохранении исторической памяти и привлечении внимания широкой аудитории к прошлому Азербайджана.

В завершение встречи представители ARKA и создатели фильмов ответили на вопросы журналистов и поделились дополнительной информацией о предстоящих премьерах.

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