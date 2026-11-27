БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил новую редакцию Соглашения по морскому блоку "Абшерон".

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно закону, принято, утверждено и разрешено к реализации измененное и составленное в новой редакции Соглашение "О разведке, разработке и долевом разделе добычи морского блока "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря" между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компаниями TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited, подписанное 26 сентября 2026 года в городе Баку.

Гарантии и обязательства Правительства Азербайджанской Республики, предоставленные Кабинетом министров Подрядным сторонам Соглашения по первоначальной редакции Соглашения, подписанной 27 февраля 2009 года, и принятые вместе с указанной редакцией Соглашения Законом Азербайджанской Республики от 22 мая 2009 года № 814-IIIQ, остаются в силе.

Принимаются и утверждаются 12 Приложений к основному тексту Соглашения, а также разрешается их реализация.

После вступления закона в силу соглашение и приложения приобретают силу закона, а правительственная гарантия сохраняет силу закона Азербайджанской Республики.

Если соглашением не предусмотрено иное, его положения, положения правительственной гарантии и приложений в течение всего срока действия соглашения имеют преимущественную силу перед нормами других действующих или принимаемых в будущем законов, указов и административных распоряжений Азербайджана, которые им не соответствуют или противоречат.

После вступления закона в силу все иные права и обязательства, которые могли быть предоставлены в рамках ранее заключенных соглашений, контрактов или аналогичных документов в отношении любой части контрактной площади, предусмотренной соглашением, аннулируются с учетом статьи 2 закона и положений соглашения о правовых последствиях его изменения и изложения в новой редакции.

При этом подрядным сторонам предоставляется исключительное право на проведение нефтегазовых операций на контрактной площади в соответствии с условиями соглашения, правительственной гарантии и приложений и на протяжении всего срока их действия.

Права и интересы, приобретенные подрядными сторонами или их правопреемниками на основании соглашения, правительственной гарантии и приложений, не могут быть изменены, исправлены или ограничены без предварительного согласия подрядных сторон.

Для осуществления прав и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, его участникам предоставляются все необходимые лицензии, таможенные разрешения, визы и иные полномочия и разрешения.

Любые дополнения, поправки и изменения в соглашение или приложения могут вноситься только с письменного согласия сторон в соответствии с условиями и положениями соглашения.