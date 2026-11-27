БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 27 ноября, исполнилось бы 70 лет со дня рождения замечательного азербайджанского актёра Аскера Рагимова. Есть артисты, которых зрители помнят по ролям. А есть те, кого невозможно забыть - за талант, особую энергетику, искренность и неповторимое присутствие на сцене. Аскер Рагимов был именно таким.

Время идёт, меняются поколения зрителей, на сцену выходят новые артисты, но настоящие мастера не исчезают бесследно. Они продолжают жить в своих ролях, в памяти коллег, в воспоминаниях близких и в сердцах тех, кому посчастливилось видеть их игру.

Театральное искусство прекрасно тем, что каждый спектакль заканчивается, опускается занавес, гаснет свет… Но талантливый артист никогда не уходит окончательно. Его образы остаются, его голос продолжает звучать в памяти, а его творчество становится частью истории.

Он родился 27 ноября 1956 года. Окончил актёрский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзы Алиева. С 1978 по 1988 год служил в Азербайджанском государственном русском драматическом театре, затем выступал на сцене Бакинского камерного театра, а с 2005 года вновь вернулся в родной Русский драматический театр.

Его творческая биография - это десятилетия преданного служения искусству. На театральной сцене он создавал яркие, запоминающиеся образы, каждый из которых становился частью большой истории театра. "Али и Нино", "Судьба артиста", "Цветок кактуса", "Несемейный портрет в интерьере", "Федра", "Король Лир", "Никто не поверит", "Сон в летнюю ночь", "Жениха вызывали, девочки?", "Слишком женатый таксист", "В хрустальном дворце", "Семь красавиц" - в этих постановках раскрывались разные грани его актёрского дарования.

Не менее заметным был и его путь в кинематографе. Он снимался в картинах "Кровавый Январь", "Джавад хан", "Как прекрасен этот мир", "Последняя любовь", "Свидетельница", "Мы объявляем вам войну", "Поезд под названием "Время"" и других.

Последней театральной работой Аскера Рагимова стала роль в спектакле "Али и Нино" в декабре 2016 года. Последней кинематографической работой - фильм "Дон Марлеоне", который зрители увидели уже после его ухода из жизни.

За сценическим занавесом была и его личная история. Он был супругом народной артистки Азербайджана Александры Никушиной, актрисы Русского драматического театра. Их сын Тимур продолжил семейную традицию и также стал актёром этого театра, стал заслуженным артистом. Особая связь с искусством, словно эстафета, передалась следующему поколению.

21 марта 2017 года Аскер Рагимов ушёл из жизни. Сегодня мы вспоминаем Актера с благодарностью, теплом и светлой грустью. 70 лет со дня рождения. Девять лет, как его нет с нами. Но память о нём всегда будет жива.

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