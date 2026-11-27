БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги Чабахар - Захедан, которая является частью восточного маршрута Международного транспортного коридора "Север - Юг", планируется завершить до 22 декабря.

По данным Министерства дорог и городского развития Ирана, об этом заявил исполнительный директор Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хушанг Базванд в четверг, 26 ноября, на еженедельном совещании в Тегеране, посвященном ходу реализации проекта.

"Укладка рельсов на 480-километровой железной дороге Чабахар - Захедан завершилась около 40 дней назад. В настоящее время физическая готовность проекта составляет 96 процентов", - отметил он.

По словам Базванда, железнодорожная линия Чабахар - Захедан является одним из важнейших инфраструктурных проектов страны и имеет большое значение как для экономики, так и для развития транспортных коридоров.

Он добавил, что ход строительных работ находится под постоянным контролем. Дата ввода железнодорожной линии в эксплуатацию будет объявлена после согласования.

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег ранее сообщила Trend, что строительство железной дороги Чабахар - Захедан полностью осуществлялось местными специалистами. По ее словам, несмотря на ряд трудностей, в том числе 12-дневные воздушные атаки на Иран в прошлом году и другие инциденты, строительные работы в течение последних двух лет не прекращались.

Садег отметила, что после ввода линии в эксплуатацию грузы, перевозимые через международные морские маршруты, смогут доставляться в страны к северу от Ирана и в обратном направлении. Кроме того, железная дорога позволит существенно сократить расстояние перевозок, что создаст дополнительные возможности для предпринимателей и деловых кругов.

Общая протяженность железной дороги Чабахар - Захедан составляет около 634 километров. Ее строительство началось в 2010 году, а в 2014 году, после смены подрядной компании, темпы реализации проекта были ускорены.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" был создан на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года Россией, Ираном и Индией. Впоследствии к соглашению присоединился ряд других стран, в том числе Азербайджан, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Таджикистан, Турция и Украина.

Цель коридора - сократить сроки доставки грузов из Индии в Россию, а также в страны Северной и Западной Европы. Если по традиционному маршруту доставка занимает более шести недель, то по коридору "Север - Юг" ожидаемый срок составляет около трех недель.

В рамках проекта по соединению железнодорожных сетей Азербайджана и Ирана 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию линия Казвин - Решт протяженностью 175 километров. На территории Ирана также предстоит построить железную дорогу Решт - Астара.

На территории Ирана коридор "Север - Юг" включает три направления: восточное - через Туркменистан и страны Центральной Азии, среднее - через Каспийское море в Россию и другие страны, западное - через Азербайджан, Грузию, Россию и страны Восточной Европы.