БАКУ /Trend/ - На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд планируется построить восемь станций.

Как сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", проектные работы по этой линии завершены на 85 процентов, а строительные работы на железной дороге, ведущей из Азербайджана к Зангезурскому коридору, выполнены на 73 процента.

"В рамках третьего этапа строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд возведено пять мостов. Продолжается строительство одного тоннеля, двух галерей, двух подземных переходов и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Развернутая длина железнодорожной линии по оси составляет 110,4 километра", - говорится в сообщении.