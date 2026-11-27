БАКУ/ Trend/ - 26-27 ноября в армянском городе Дилиджан в рамках инициативы "Мост мира" состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.
Об этом говорится в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".
Во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиаструктур, аналитических и экспертных кругов двух стран. Она стала пятой по счету встречей в рамках инициативы.
В течение двух дней участники провели ряд встреч и дискуссий, в ходе которых обсудили мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, возможности укрепления и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса, а также меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.
Участники обменялись мнениями о возможностях устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговых и коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также по гуманитарным вопросам. В повестке дня также стояли вопросы работы с молодежью, образования и налаживания прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран.
В рамках встречи участники пятого круглого стола инициативы "Мост мира" встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В ходе встреч представители гражданских обществ смогли задать вопросы официальным лицам, после чего состоялось обсуждение затронутых тем.
Кроме того, дискуссии прошли в рамках тематических комитетов. Участники рассмотрели существующие проблемы и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества по следующим направлениям:
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Экономические вопросы и инфраструктура
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Гуманитарные и социальные вопросы
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Вопросы окружающей среды
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Медиа
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Образование, общественные нарративы и работа с молодежью
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Политические и геополитические вопросы
Встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении стала очередным шагом на пути укрепления прямого диалога, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами, подтвердив важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках мирной повестки.
Инициатива "Мост мира" продолжит деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.
Ниже представлен список участников:
Члены инициативы "Мост мира" (Армения)
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Арег Кочинян – президент Совета Армении
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Наира Султанян – директор Фонда развития демократии
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Нарек Минасян – эксперт Совета Армении
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Самвел Меликсетян – эксперт Совета Армении
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Борис Навасардян – почетный президент Ереванского пресс-клуба (примет участие в онлайн-формате)
Представители гражданского общества Армении
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Ален Амирханян – директор Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA)
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Арутюн Алпетян – программный директор и преподаватель Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA), эксперт по управлению отходами
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Армен Шахбазян – специалист по устойчивому развитию, особо охраняемым природным территориям и биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) и «GOPA Consulting Group»
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Беньямин Закарян – специалист по водным ресурсам Исследовательского центра ООО «GEOINFO», гидролог
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Сос Хачикян – руководитель Центра междисциплинарных исследований Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
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Ашот Маркосян – главный эксперт Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
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Левон Бархударян – главный научный сотрудник Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
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Карен Саркисян – специалист по управлению Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении, экономист
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Эвия Ованнисян – независимый эксперт, исследователь в области инфраструктуры
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Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразия-Партнерство»
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Татев Даниелян – главный редактор политических программ и телеведущая Общественного телевидения Армении
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Нелли Рафаелян – журналист Центра медиаинициатив
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Элеонора Саркисян – эксперт Совета Армении
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Мариам Халатян – социолог Исследовательского центра «Socioscope»
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Тигран Амирян – президент НПО «Лаборатория культурных и социальных нарративов»
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Сатеник Мкртчян – специалист по образованию Фонда NCEDI
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Роберт Гевондян – эксперт Совета Армении
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Армен Петросян – эксперт по региональным вопросам Исследовательского центра «Орбели»
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Эдгар Варданян – эксперт Совета Армении
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Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог
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Арпи Арутюнян – руководитель проектов по правосудию и правам человека Фонда развития демократии
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Ашот Меликян – председатель Комитета по защите свободы слова
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Саргис Арутюнян – программный менеджер Ереванского пресс-клуба
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Анна Геворгян – исследователь Центра исследований цивилизаций и культуры
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Нелли Минасян – доктор философии по истории, доцент Института арменоведения Ереванского государственного университета, специалист по тюркологии
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Элина Хачатурян – президент НПО «Peace Dialogue»
Члены инициативы "Мост мира" (Азербайджан)
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Фархад Мамедов – заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма; директор Центра исследований Южного Кавказа.
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Русиф Гусейнов – соучредитель и директор Центра Топчубашова.
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Кямаля Мамедова – главный редактор новостного портала 1news.az.
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Рамиль Искендерли – председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана.
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Фуад Абдуллаев – ведущий консультант Центра анализа международных отношений и мультикультурализма.
Представители гражданского общества Азербайджана
6. Егяна Гаджиева – член Правления Совета прессы Азербайджана.
7. Орхан Амашов – редактор и ведущий телеканала AnewZ.
8. Сянан Рзаев – редактор и главный политический обозреватель телеканала CBC.
9. Гамид Гамидов – медиадиректор.
10. Намиг Маилов – главный редактор Report.az.
11. Гюльбениз Ганбарова – председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана.
12. Айтен Гахраман – профессор Азербайджанского университета языков.
13. Шахла Исмаил – председатель Ассоциации женщин за рациональное развитие (WARD).
14. Хафиз Сафиханов – председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин».
15. Ахмед Алили – директор Центра политического анализа Кавказа.
16. Рафик Исмаилов – председатель Общественного объединения «За гражданское общество», политический аналитик.
17. Рауф Агамирзоев – член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, эксперт по транспорту.
18. Айхан Гадашов – руководитель портала Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
19. Юнис Оруджев – заслуженный журналист.
20. Фуад Керимли – генеральный секретарь Платформы НПО «Global South».
21. Джасур Мадатзаде – председатель Общественного объединения «Европейский студенческий форум – Баку».
22. Эльдар Гамзали – исследователь, независимый эксперт.
23. Анар Эйюбов – заместитель директора Русской экономической школы UNEC, доктор философии по истории.
24. Мурад Мурадов – соучредитель Центра Топчубашова.
25. Амин Мамедов – представитель Общественного объединения специалистов водного хозяйства.
26. Эльман Юсифов – представитель Общественного объединения по охране природы «Экостиль-Азербайджан».
27. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.
28. Эльбрус Мусаев – оператор телеканала AnewZ.