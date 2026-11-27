БАКУ/ Trend/ - 26-27 ноября в армянском городе Дилиджан в рамках инициативы "Мост мира" состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".

Во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиаструктур, аналитических и экспертных кругов двух стран. Она стала пятой по счету встречей в рамках инициативы.

В течение двух дней участники провели ряд встреч и дискуссий, в ходе которых обсудили мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, возможности укрепления и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса, а также меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.

Участники обменялись мнениями о возможностях устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговых и коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также по гуманитарным вопросам. В повестке дня также стояли вопросы работы с молодежью, образования и налаживания прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран.

В рамках встречи участники пятого круглого стола инициативы "Мост мира" встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В ходе встреч представители гражданских обществ смогли задать вопросы официальным лицам, после чего состоялось обсуждение затронутых тем.

Кроме того, дискуссии прошли в рамках тематических комитетов. Участники рассмотрели существующие проблемы и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества по следующим направлениям:

Экономические вопросы и инфраструктура Гуманитарные и социальные вопросы Вопросы окружающей среды Медиа Образование, общественные нарративы и работа с молодежью Политические и геополитические вопросы

Встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении стала очередным шагом на пути укрепления прямого диалога, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами, подтвердив важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках мирной повестки.

Инициатива "Мост мира" продолжит деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Ниже представлен список участников:

Члены инициативы "Мост мира" (Армения)

Арег Кочинян – президент Совета Армении Наира Султанян – директор Фонда развития демократии Нарек Минасян – эксперт Совета Армении Самвел Меликсетян – эксперт Совета Армении Борис Навасардян – почетный президент Ереванского пресс-клуба (примет участие в онлайн-формате)

Представители гражданского общества Армении

Ален Амирханян – директор Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA) Арутюн Алпетян – программный директор и преподаватель Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA), эксперт по управлению отходами Армен Шахбазян – специалист по устойчивому развитию, особо охраняемым природным территориям и биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) и «GOPA Consulting Group» Беньямин Закарян – специалист по водным ресурсам Исследовательского центра ООО «GEOINFO», гидролог Сос Хачикян – руководитель Центра междисциплинарных исследований Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист Ашот Маркосян – главный эксперт Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист Левон Бархударян – главный научный сотрудник Исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист Карен Саркисян – специалист по управлению Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении, экономист Эвия Ованнисян – независимый эксперт, исследователь в области инфраструктуры Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразия-Партнерство» Татев Даниелян – главный редактор политических программ и телеведущая Общественного телевидения Армении Нелли Рафаелян – журналист Центра медиаинициатив Элеонора Саркисян – эксперт Совета Армении Мариам Халатян – социолог Исследовательского центра «Socioscope» Тигран Амирян – президент НПО «Лаборатория культурных и социальных нарративов» Сатеник Мкртчян – специалист по образованию Фонда NCEDI Роберт Гевондян – эксперт Совета Армении Армен Петросян – эксперт по региональным вопросам Исследовательского центра «Орбели» Эдгар Варданян – эксперт Совета Армении Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог Арпи Арутюнян – руководитель проектов по правосудию и правам человека Фонда развития демократии Ашот Меликян – председатель Комитета по защите свободы слова Саргис Арутюнян – программный менеджер Ереванского пресс-клуба Анна Геворгян – исследователь Центра исследований цивилизаций и культуры Нелли Минасян – доктор философии по истории, доцент Института арменоведения Ереванского государственного университета, специалист по тюркологии Элина Хачатурян – президент НПО «Peace Dialogue»

Члены инициативы "Мост мира" (Азербайджан)

Фархад Мамедов – заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма; директор Центра исследований Южного Кавказа. Русиф Гусейнов – соучредитель и директор Центра Топчубашова. Кямаля Мамедова – главный редактор новостного портала 1news.az. Рамиль Искендерли – председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана. Фуад Абдуллаев – ведущий консультант Центра анализа международных отношений и мультикультурализма.

Представители гражданского общества Азербайджана

6. Егяна Гаджиева – член Правления Совета прессы Азербайджана.

7. Орхан Амашов – редактор и ведущий телеканала AnewZ.

8. Сянан Рзаев – редактор и главный политический обозреватель телеканала CBC.

9. Гамид Гамидов – медиадиректор.

10. Намиг Маилов – главный редактор Report.az.

11. Гюльбениз Ганбарова – председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана.

12. Айтен Гахраман – профессор Азербайджанского университета языков.

13. Шахла Исмаил – председатель Ассоциации женщин за рациональное развитие (WARD).

14. Хафиз Сафиханов – председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин».

15. Ахмед Алили – директор Центра политического анализа Кавказа.

16. Рафик Исмаилов – председатель Общественного объединения «За гражданское общество», политический аналитик.

17. Рауф Агамирзоев – член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, эксперт по транспорту.

18. Айхан Гадашов – руководитель портала Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

19. Юнис Оруджев – заслуженный журналист.

20. Фуад Керимли – генеральный секретарь Платформы НПО «Global South».

21. Джасур Мадатзаде – председатель Общественного объединения «Европейский студенческий форум – Баку».

22. Эльдар Гамзали – исследователь, независимый эксперт.

23. Анар Эйюбов – заместитель директора Русской экономической школы UNEC, доктор философии по истории.

24. Мурад Мурадов – соучредитель Центра Топчубашова.

25. Амин Мамедов – представитель Общественного объединения специалистов водного хозяйства.

26. Эльман Юсифов – представитель Общественного объединения по охране природы «Экостиль-Азербайджан».

27. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.

28. Эльбрус Мусаев – оператор телеканала AnewZ.