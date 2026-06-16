В Азербайджане вырос розничный товарооборот

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 25,510 миллиарда манатов.

Об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-май 2026 года", размещенном Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,8%.

Отметим, что за январь-май текущего года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.

А также следует отметить, что за январь-май текущего года промышленные предприятия Азербайджана и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели промышленной продукции на сумму 27,524 миллиарда манатов.

Согласно информации, это на 0,2% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период стоимость производства в ненефтегазовой промышленности составила 8,956 миллиарда манатов, что означает рост на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.