В Баку начался 14-й Форум частного сектора Группы Исламского банка развития (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку начал работу 14-й Форум частного сектора (Private Sector Forum, PSF 2026), организованный структурами Группы Исламского банка развития (ИБР) в рамках ежегодных заседаний банка.

Форум проходит под девизом «Региональная интеграция ради устойчивого процветания» и объединяет представителей правительств, бизнеса, международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества из стран-членов ИБР, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В рамках первого дня форума состоится ряд тематических мероприятий высокого уровня, включая молодежную сессию «Youth Without Borders: Driving Shared Regional Prosperity», посвященную роли молодежи в обеспечении устойчивого экономического развития и регионального сотрудничества.

Также пройдет Halal Economy Forum, где участники обсудят перспективы развития халяльной экономики, а в рамках стратегического диалога Ethical Halal Business Models and Risk-Resilient Financing будут рассмотрены вопросы этичных бизнес-моделей и устойчивых механизмов финансирования.

Отдельное внимание будет уделено инвестиционному потенциалу Азербайджана в ходе серии сессий Azerbaijan Investment Outlook Sessions, на которых будут представлены возможности страны для иностранных инвесторов, перспективные отрасли экономики и реализуемые инвестиционные проекты.

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