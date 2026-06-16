Квантовые технологии могут стать ключом к новым нефтегазовым открытиям в Азербайджане - IonQ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Квантовые технологии могут стать ключом к новым нефтегазовым открытиям в Азербайджане.

Об этом сказал в эксклюзивном видеоинтервью Trend главный исполнительный директор и председатель совета директоров ведущей американской компании в сфере квантовых платформ IonQ Никколо де Мази.

По его словам, квантовые вычисления способны трансформировать сразу несколько секторов экономики Азербайджана — от энергетики и транспорта до сельского хозяйства, телекоммуникаций и национальной инфраструктуры, одновременно создавая новые высококвалифицированные рабочие места и поддерживая долгосрочный экономический рост.

"IonQ — крупнейшая квантовая компания в истории. Мы работаем уже 30 лет. В 1995 году мы создали первый в мире квантовый логический вентиль. В 2020 году мы вышли на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Сегодня у нас около 1 500 сотрудников, примерно 300 докторов наук, 800 специалистов с продвинутыми степенями и около 1 200 патентов. Мы являемся лидерами не только в квантовых вычислениях, но также в квантовой безопасности, квантовых сетях и квантовом сенсинге. Когда я думаю об экономике Азербайджана и ее возможностях, меня особенно вдохновляет то, что квантовые вычисления не только создают рабочие места будущего, но и обеспечивают экономический рост будущего. Они создают рабочие места, а не вытесняют их, как классический машинный интеллект или GPU-основанный ИИ. Кроме того, они сохраняют контроль за человеком. Задачи, на которые у классических суперкомпьютеров могут уйти столетия или даже тысячелетия, квантовый компьютер способен решить за дни или даже часы", - отметил он.

Никколо де Мази заявил, что нефтегазовый сектор Каспийского региона имеет ключевое значение для компании. По его словам, квантовые технологии способны существенно улучшить моделирование резервуаров и размещение скважин.

"Мы считаем, что моделирование резервуаров и размещение скважин будет эффективно выполняться с помощью наших квантовых компьютеров. В рамках квантового сенсинга мы способны осуществлять анализ подземных структур и рельефа, а также обеспечивать защищённые коммуникации с использованием квантовых сетей. Энергетическая отрасль особенно интересна для IonQ, поскольку включает полный цикл — от фундаментальной науки до разведки, переработки, транспортировки, логистики и хранения. В нефтегазовом секторе наши методы топологического анализа данных помогут в открытии новых запасов. Наши квантовые сенсоры и спутниковые технологии также позволят оптимизировать передачу и транспортировку энергии, отслеживать поставки по всему миру и одновременно способствовать поиску новых месторождений нефти и газа за счёт анализа подземного рельефа. Мы также можем повысить эффективность работы нефтеперерабатывающих заводов", - сказал он.

Де Мази добавил, что крупные GPU-дата-центры, работающие в связке с квантовыми компьютерами, становятся новым направлением инвестиций для энергоресурсных стран.

"Если у вас уже есть GPU-дата-центры, вы также захотите иметь квантовые дата-центры, и чтобы они работали вместе. Выиграют те компании и страны, которые первыми научатся выстраивать гибридные рабочие процессы — классические и квантовые. Я думаю, это и есть возможность для Азербайджана", - отметил он.

Квантовые вычисления могут ускорить энергопереход

Кроме того, как отметил Никколо де Мази, IonQ способна внести вклад в развитие систем хранения энергии, улучшение аккумуляторных технологий и создание новых материалов, способствующих энергетическому переходу.

"У Азербайджана есть цель — около 30% возобновляемой энергетики к 2030 году, что позволит экспортировать больше нефти и газа в другие страны и увеличивать доходы государства. Квантовые компьютеры могут оптимизировать распределение энергии в интеллектуальных сетях. Мы также можем помочь перераспределять нагрузку возобновляемой энергетики — перемещать её, накапливать и включать в разные периоды времени. Наконец мы можем моделировать и разрабатывать материалы следующего поколения, что означает повышение эффективности солнечной, ветровой и тепловой энергетики, а также возможность более длительного и масштабного хранения энергии с большей эффективностью", - пояснил он.

Квантовые технологии могут усилить развитие Среднего коридора

Что касается Среднего коридора, главный исполнительный директор IonQ заявил, что квантовые вычисления способны помочь в оптимизации маршрутов и логистики.

"Наши квантовые спутники помогут отслеживать суда, а квантовые сенсоры — обеспечивать инерциальную навигацию в случае, если GPS будет подавлен или выйдет из строя. Проблемы, наблюдаемые на Среднем коридоре, очевидно, затрагивают значительную часть мировой экономики. При таком масштабе квантовые компьютеры полезны для анализа проблемы под другим углом и формирования новых решений. Мы можем предложить новые подходы к маршрутизации потоков и развитию инфраструктуры для устранения этих проблем. Кроме того, мы способны отслеживать Средний коридор с помощью квантовых спутников и сенсоров, а также обеспечивать более точные навигационные, позиционные и временные решения — по сути, GPS следующего поколения, чтобы все участники логистической цепочки могли в любой момент понимать своё местоположение. Это обеспечит более эффективную систему управления и контроля для правительства Азербайджана, а также сделает выбор транспортных маршрутов более выгодным для страны", - добавил он.

Он также отметил значительный потенциал сотрудничества в сельскохозяйственном секторе.

"В сельском хозяйстве наши квантовые спутники позволят проводить высокоточный мониторинг посевов, включая анализ водного и температурного стресса растений. Квантово-химическое моделирование даст возможность разрабатывать индивидуализированные биоудобрения и пестициды", - отметил де Мази.

Помимо отраслевых направлений, он подчеркнул более широкий интерес IonQ к сотрудничеству с Азербайджаном в качестве долгосрочного партнёра.

"Все аспекты вашей экономики будут положительно затронуты нашими квантовыми компьютерами. Азербайджан — отличное место для ведения бизнеса. Мы находимся на раннем этапе взаимодействия и планируем визит в Азербайджан. Мы внимательно следили за развитием страны в последние годы и наблюдали рост экономики и её интеграцию в мировую экономику. Мы намерены значительно активизировать взаимодействие со страной в этом году и в последующие годы, и очень заинтересованы в партнёрстве, в том числе с местными коммерческими компаниями. ИИ и GPU скоро станут технологией прошлого. Я считаю, что это реальная возможность для Азербайджана совершить рывок и опередить страны, которые не обладают таким стратегическим видением", - заключил де Мази.