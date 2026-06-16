Объем транспортных услуг Узбекистана достиг $4,5 млрд за январь–апрель 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - Сектор транспортных услуг Узбекистана достиг 66,9 трлн сумов (примерно 4,5 млрд долларов США) за первые четыре месяца 2026 года.

Об этом говорится в сообщении Национального комитета по статистике Узбекистана.

«Объем транспортных услуг, оказанных в Узбекистане в период с января по апрель 2026 года, составил 66,9 трлн сумов», — отмечается в информации.

Согласно данным Национального комитета по статистике, автомобильный транспорт сохранил статус крупнейшего сегмента отрасли, обеспечив 52,2 процента от общего объема транспортных услуг, оказанных с января по апрель. На долю воздушного транспорта пришлось 14,3 процента, тогда как вспомогательная транспортная деятельность составила 13,9 процента.

Трубопроводный транспорт обеспечил 10,1 процента общего объема транспортных услуг, а железнодорожный транспорт — оставшиеся 9,5 процента.

Приведенные показатели подчеркивают ключевую роль автомобильных перевозок в экономике Узбекистана, отражая рост внутренней торговли, увеличение потребительского спроса и активизацию грузоперевозок между регионами страны.

Развитию сектора также способствуют продолжающиеся инвестиции в дорожную инфраструктуру и логистические сети, направленные на улучшение транспортной связанности внутри страны.

Относительно высокая доля воздушного транспорта свидетельствует о продолжающемся росте пассажиропотока и укреплении международной транспортной доступности по мере расширения Узбекистаном авиасообщения с зарубежными рынками, а также развития туризма и деловых поездок.

В свою очередь, значительный вклад вспомогательной транспортной деятельности указывает на возрастающую роль логистики, складских услуг, экспедирования грузов и других сервисов, связанных с перемещением товаров.

В то же время совокупная доля железнодорожного и трубопроводного транспорта, составляющая почти пятую часть всех транспортных услуг, отражает сохраняющееся значение крупномасштабных грузоперевозок, особенно в сфере транспортировки промышленной продукции, энергетических ресурсов и обслуживания международных торговых потоков.

По мере реализации Узбекистаном стратегии по превращению страны в региональный транспортно-логистический центр ожидается, что дальнейшие инвестиции в развитие мультимодальной транспортной инфраструктуры будут способствовать росту всех сегментов отрасли.

Пересчет произведен исходя из обменного курса: 1 доллар США = 11 980 узбекских сумов.

