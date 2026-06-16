Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,95 доллара США, или 4,36 процента, и составила 86,55 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,93 доллара США, или 4,45 процента, и составила 84,30 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,91 доллара США, или 6,2 процента, и составила 59,11 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,78 доллара США, или 4,28 процента, и составила 84,45 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.