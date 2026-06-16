IsDB в Баку: Азербайджан укрепляет статус финансовой площадки исламского мира

БАКУ/Trend/- С 16 по 19 июня Баку принимает Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (IsDB) — одно из крупнейших мероприятий в сфере международного развития и финансирования в исламском мире. В столицу Азербайджана съехались представители 57 стран-членов банка, международных финансовых институтов, инвестиционных фондов и организаций развития.

Тема нынешнего заседания — «Региональная интеграция во имя устойчивого процветания». Однако для Азербайджана форум имеет гораздо более широкое значение, чем просто площадка для обсуждения экономической повестки. Он становится возможностью продемонстрировать результаты многолетних реформ, привлечь новые инвестиции и определить параметры сотрудничества с Исламским банком развития на следующие годы.

Более трёх десятилетий сотрудничества

Азербайджан присоединился к Исламскому банку развития в 1992 году, вскоре после восстановления независимости. За прошедшие годы страна стала участником всех структур Группы IsDB, включая Исламский банк развития, Международную исламскую корпорацию торгового финансирования (ITFC), Исламскую корпорацию по развитию частного сектора (ICD) и Исламскую корпорацию страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC).

За этот период сотрудничество превратилось в полноценное стратегическое партнёрство. Поддержка банка охватывала как финансирование инфраструктурных проектов, так и техническую помощь, развитие торговли, укрепление государственных институтов и поддержку частного сектора.

По состоянию на конец 2025 года совокупный объём одобренных операций Группы IsDB в Азербайджане достиг 1,328 млрд долларов США. Из них 1,043 млрд долларов приходится непосредственно на ресурсы Исламского банка развития. Объём операций ITFC составил 93,4 млн долларов, финансирование ICD достигло 165,2 млн долларов, а другие фонды группы предоставили ещё 25,7 млн долларов.

Всего портфель сотрудничества включает 85 проектов, из которых 75 уже завершены, а ещё 10 находятся в стадии реализации.

Энергетика остаётся главным направлением

Наиболее крупным получателем финансирования традиционно является энергетический сектор.

На него пришлось 37,3% всех операций, или около 495 млн долларов. За годы сотрудничества были реализованы семь крупных проектов в энергетике, а новые инициативы в данной сфере уже рассматриваются для последующего финансирования.

Подобная структура отражает роль Азербайджана как одного из ведущих энергетических центров региона. Однако за последние годы сотрудничество постепенно выходит далеко за рамки нефтегазовой отрасли.

В числе других направлений — развитие водоснабжения и санитарной инфраструктуры, сельское хозяйство, финансовый сектор, транспорт, а также проекты устойчивого развития.

Фактически эволюция взаимодействия IsDB и Азербайджана отражает трансформацию самой азербайджанской экономики, которая всё больше ориентируется на диверсификацию и развитие ненефтяных отраслей.

Новая стратегия партнёрства: курс на 2030-е годы

Одним из ключевых результатов нынешнего форума может стать продвижение работы над новой Стратегией партнёрства между Азербайджаном и Исламским банком развития на 2027–2031 годы.

Как заявил председатель Группы IsDB Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в эксклюзивном интервью Trend во время своего визита в Баку в мае, стороны рассчитывают уже в июне подписать меморандум о взаимопонимании по данному вопросу.

По его словам, новая стратегия должна придать дополнительный импульс экономическому развитию страны и ускорить реализацию крупных инвестиционных проектов.

Особенно важно, что руководство банка рассматривает Азербайджан как страну с устойчивой макроэкономической системой и относительно низким уровнем государственного долга.

Аль-Джассер подчёркивает, что заимствования у международных институтов развития используются Азербайджаном преимущественно для продуктивных инвестиций, способных создавать долгосрочный мультипликативный эффект, стимулировать экономический рост и создавать качественные рабочие места.

Такой подход полностью соответствует модели финансирования самого Исламского банка развития, который делает ставку на проекты с высокой отдачей для национальной экономики.

Азербайджан как пример для стран исламского мира

Особое внимание привлекает высокая оценка, которую руководство банка даёт современному развитию Азербайджана.

По словам Аль-Джассера, июньские заседания должны продемонстрировать странам-членам достижения Азербайджана в области экономического развития, государственного управления и цифровой трансформации.

Фактически глава IsDB прямо назвал Азербайджан моделью, опыт которой могут изучать и использовать другие государства.

Такой акцент не случаен.

За последние годы Азербайджан добился существенного прогресса в цифровизации государственных услуг, модернизации инфраструктуры, улучшении делового климата и развитии транспортно-логистических коридоров.

Проведение столь представительного международного форума становится своеобразной витриной этих достижений.

Как отметил Аль-Джассер, знакомство зарубежных делегаций с происходящими в стране преобразованиями может способствовать не только расширению сотрудничества с институтами развития, но и привлечению частного капитала.

Таким образом, нынешнее заседание рассматривается не просто как дипломатическое мероприятие, а как инструмент инвестиционного продвижения страны.

Исламские финансы: новое окно возможностей

Одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия становится развитие исламского финансирования.

В последние годы IsDB оказывает Азербайджану значительную техническую поддержку в создании нормативно-правовой базы для исламских финансовых инструментов.

Ещё в 2020 году был завершён проект по разработке правовых механизмов функционирования исламских финансов. В настоящее время Исламский институт развития (IsDBI) реализует новый проект по созданию условий для выпуска сукук и внедрения других инструментов исламского финансирования.

Кроме того, IsDBI одобрил грант в размере 255 тысяч долларов для Центрального банка Азербайджана на развитие нормативной базы рынка капитала. Этот проект продолжает предыдущую программу технической помощи стоимостью 200 тысяч долларов.

По словам Аль-Джассера, объём мирового рынка исламских финансов сегодня составляет около 3,5 трлн долларов, что открывает для Азербайджана доступ к совершенно новому кругу инвесторов.

Речь идёт не о замене традиционных финансовых инструментов, а о диверсификации источников капитала.

Для Азербайджана это особенно актуально в условиях реализации масштабных проектов в сфере инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики и возобновляемой энергетики.

Появление рынка сукук может существенно расширить инвестиционные возможности государства и частного сектора, а также повысить финансовую устойчивость экономики в долгосрочной перспективе.

Региональная интеграция и транспортные коридоры

Тема нынешнего заседания — региональная интеграция — напрямую связана с растущей ролью Азербайджана как транспортно-логистического узла Евразии.

По мнению главы IsDB, страна уже становится одним из ключевых перекрёстков международной торговли благодаря своему географическому положению и последовательной экономической политике.

Развитие железнодорожных маршрутов, автомобильных магистралей, морских перевозок через Каспийское море и международных транспортных коридоров превращает Азербайджан в важное связующее звено между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Особенно показательно, что руководство банка рассматривает транспортную связанность не только как фактор национального роста, но и как механизм развития всего региона.

Это полностью соответствует концепции нынешнего форума, которая предполагает укрепление экономических связей между странами исламского мира через развитие торговли, инвестиций и инфраструктуры.

От заёмщика к донору?

Пожалуй, наиболее показательным заявлением Аль-Джассера стала его оценка долгосрочных перспектив Азербайджана.

По его словам, в Исламском банке развития рассчитывают, что Азербайджан в будущем сможет перейти из категории заёмщиков в категорию стран-доноров.

Для международного финансового института подобная оценка является весьма значимой.

Она отражает высокий уровень доверия к экономической политике страны, её финансовой устойчивости и перспективам дальнейшего роста.

С учётом реализации стратегии «Азербайджан-2030», активного развития ненефтяного сектора, расширения экспортного потенциала и превращения страны в региональный логистический центр такая перспектива уже не выглядит исключительно долгосрочной целью.

Ежегодное заседание Исламского банка развития в Баку становится важным событием не только для самого банка и его государств-членов, но и для Азербайджана.

С одной стороны, форум подводит итог более чем тридцатилетнему сотрудничеству, в рамках которого объём проектов превысил 1,3 млрд долларов. С другой — открывает новую страницу партнёрства, связанную с подготовкой Стратегии сотрудничества на 2027–2031 годы, развитием исламских финансов, привлечением новых инвестиций и поддержкой масштабных инфраструктурных инициатив.

Символично, что центральной темой нынешнего форума стала региональная интеграция. Именно в этой сфере Азербайджан сегодня стремительно усиливает свои позиции, превращаясь в важный транспортный, торговый и финансовый узел между Европой, Ближним Востоком, Центральной Азией и исламским миром.

Поэтому проведение Ежегодного заседания IsDB в Баку можно рассматривать не только как признание уже достигнутых результатов, но и как сигнал о возрастающей роли Азербайджана в архитектуре регионального экономического сотрудничества.