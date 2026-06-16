От дипломатии к инвестициям: новый этап отношений Европы и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Предстоящие визиты Президента Албании Байрама Бегая и Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан, приуроченные к 5-му Ташкентскому международному инвестиционному форуму, подчеркивают более общую тенденцию роста интереса европейских государств к экономическим преобразованиям и инвестиционному потенциалу страны.

Хотя эти два визита различаются по масштабу и направленности, в совокупности они демонстрируют, как Узбекистан становится все более важным партнером для европейских стран, ищущих новые рынки, инвестиционные возможности и экономические партнерства в Центральной Азии.

Участие Президента Бегая в Ташкентском международном инвестиционном форуме отражает заинтересованность Албании в укреплении экономического сотрудничества с Узбекистаном в таких секторах, как сельское хозяйство, туризм, зеленая энергетика и промышленное развитие. Помимо двусторонних связей, активность Албании показывает, что небольшие европейские экономики также ищут возможности на растущем рынке Узбекистана и в его ориентированной на реформы экономике.

Подход Германии имеет особое значение ввиду ее положения как крупнейшей экономики Европы и одной из ведущих промышленных держав мира. Визит Президента Штайнмайера в сопровождении деловой делегации подчеркивает растущий интерес Германии к усилиям Узбекистана по модернизации, промышленному развитию и трудовым ресурсам. Планируемое подписание соглашений между немецкими и узбекскими компаниями свидетельствует о том, что европейское участие все чаще приводит к конкретным инвестиционным проектам, а не ограничивается политическим диалогом.

Особого внимания заслуживает тот факт, что оба лидера посещают Узбекистан в период проведения Ташкентского международного инвестиционного форума. Форум превратился в ключевую платформу, связывающую интересы международных инвесторов и экономические приоритеты Узбекистана. Участие высокопоставленных политиков из европейских стран посылает бизнес-сообществу четкий сигнал о том, что Узбекистан рассматривается как стабильное и перспективное направление для долгосрочных инвестиций.

Этот растущий интерес со стороны Европы объясняется несколькими факторами. Проводимые в Узбекистане экономические реформы, усилия по улучшению делового климата, стратегическое расположение вдоль формирующихся евразийских транспортных коридоров, а также амбиции по развитию зеленой энергетики и передового производства значительно повысили его привлекательность для иностранных инвесторов. В то же время европейские страны стремятся диверсифицировать экономические партнерства и цепочки поставок, создавая новые возможности для сотрудничества с экономиками Центральной Азии.

Внимание, уделяемое Германией профессиональному обучению и мобильности рабочей силы, еще раз свидетельствует о формировании более широкой модели партнерства, выходящей за рамки торговли и инвестиций. Европейские страны все чаще рассматривают Узбекистан не только как рынок, но и как источник квалифицированного человеческого капитала, а также как потенциальный производственный и логистический узел, связывающий Европу и Азию.

Растущий интерес европейских лидеров к Узбекистану происходит на фоне более широкого углубления связей между Европой и Центральной Азией. В апреле 2025 года Европейский союз и пять стран Центральной Азии вывели свои отношения на уровень стратегического партнерства в ходе первого саммита ЕС–Центральная Азия в Самарканде. В рамках этой инициативы ЕС объявил о пакете инвестиций в размере 12 млрд евро, направленном на поддержку транспортной связности, обеспечения сырьем, необходимом для производства критически важных материалов, развития чистой энергетики и цифровых технологий во всем регионе, что отражает растущий стратегический и экономический интерес Европы к Центральной Азии.

Этот растущий интерес нашел отражение и в итогах 4-го Ташкентского международного инвестиционного форума, который стал одной из ведущих платформ Центральной Азии для международного делового и инвестиционного диалога. Форум, прошедший в июне 2025 года, собрал более 8 000 участников, в том числе около 3 000 иностранных гостей из 97 стран. В рамках мероприятия состоялось 36 панельных сессий с участием более 150 международных докладчиков, более 500 встреч B2B и B2G, а также прошла промышленная выставка, демонстрирующая возможности узбекских производителей. Особенно примечательно, что форум завершился подписанием инвестиционных и торговых соглашений на сумму 30,5 млрд долларов, что подчеркивает растущую привлекательность Узбекистана как места для инвестиций и его все более важную роль в качестве моста между европейскими и азиатскими рынками.

Расширение экономических связей Германии с Узбекистаном иллюстрирует эту тенденцию. В 2025 году экспорт Германии в Узбекистан достиг 1,53 млрд долларов, причем на долю машин, ядерных реакторов и котлов пришлось почти 487,5 млн долларов от общего объема. Эти данные подчеркивают растущую важность Узбекистана как рынка для европейских промышленных товаров и технологий, а также расширение сотрудничества в сфере производства и экономической модернизации.

В то же время объём торговли между Узбекистаном и Албанией остаётся относительно небольшим, что свидетельствует о значительном потенциале для расширения. В 2024 году Узбекистан экспортировал в Албанию товаров на сумму примерно 84 200 долларов, в то время как импорт из Албании составил 1,59 млн долларов, причем подъемная техника была одним из ведущих видов продукции, поставляемой на узбекский рынок. На этом фоне участие Президента Байрама Бегая в инвестиционном форуме может предоставить возможность выявить новые области сотрудничества и стимулировать двустороннюю торговлю и инвестиционные потоки.

На этом более широком фоне визиты Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Президента Албании Байрама Бегая можно рассматривать как часть более широких европейских усилий по укреплению экономического взаимодействия с Узбекистаном. Их запланированное участие в дискуссиях на высоком уровне и мероприятиях, посвященных инвестициям, отражает растущее признание роли страны как развивающегося центра торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества в Центральной Азии.