Не запретами едиными. Как эксперты пытаются по новому взглянуть на проблему курения

Специальный репортаж АМИ Trend из Марокко

Есть темы, вокруг которых, кажется, уже невозможно сказать ничего нового. Курение – как раз одна из таких. За последние десятилетия государства по всему миру сделали, пожалуй, все, что считали необходимым: повысили акцизы, ограничили рекламу, запретили курение в общественных местах, обязали производителей размещать на пачках предупреждения о последствиях для здоровья. Однако, несмотря на все эти меры, сегодня в мире по-прежнему насчитывается более миллиарда курильщиков.



Именно с этой цифры фактически начался разговор на международной конференции Technovation Smoke-Free, прошедшей в столице Марокко Рабате. Вопреки ожиданиям, конференция оказалась посвящена не столько критике курения — с тем, что сигареты наносят серьезный вред здоровью, здесь никто не спорил, — сколько поиску ответа на другой вопрос. Если миллионы взрослых людей продолжают курить, несмотря на все ограничения и предупреждения, может ли современная наука предложить дополнительные способы снижения риска для тех, кто не хочет полностью отказаться от сигарет?



Именно вокруг этой идеи строились выступления ученых, врачей, экспертов по общественному здравоохранению, представителей государственных структур и журналистов, приехавших в Рабат из разных стран.



Открывая конференцию, вице-президент Philip Morris International по коммуникациям и общественным связям Томмазо Ди Джованни напомнил, что сама концепция снижения вреда вовсе не появилась в последние годы. По его словам, еще в 1997 году международные организации, занимающиеся вопросами общественного здравоохранения, говорили о необходимости изучать любые возможности уменьшения токсичности табачной продукции. Спустя несколько лет американский Институт медицины опубликовал фундаментальный доклад «Clearing the Smoke», в котором были подробно проанализированы научные основы стратегии tobacco harm reduction или снижения вреда табака.

Ди Джованни подчеркнул, что с тех пор накопился огромный массив научных исследований, а технологии существенно изменились. По его словам, инновации практически всегда проходят один и тот же путь: сначала вызывают скепсис, затем становятся предметом научных дискуссий, а спустя годы получают объективную оценку на основании накопленных доказательств. Именно такой этап, считает он, сегодня проходят бездымные альтернативы традиционным сигаретам.



При этом, как неоднократно отмечали участники конференции, речь вовсе не идет о поиске «безопасной сигареты». Главная задача заключается в том, чтобы с помощью науки и технологий уменьшить воздействие наиболее опасных веществ, образующихся при горении табака, для тех взрослых курильщиков, которые продолжают употреблять сигареты.



Эта тема получила развитие во время одной из ключевых дискуссий конференции — панели «От смелого видения к реальным результатам». Генеральный директор PMI в Марокко Тайлан Сюер говорил уже не столько о технологиях, сколько об условиях, без которых любые инновации не смогут повлиять на ситуацию.





Однако, пожалуй, самый содержательный разговор в Рабате развернулся вокруг никотина. Именно эта тема вызвала наибольшее количество вопросов со стороны участников конференции.

Одним из главных спикеров стал известный французский онколог, профессор Университета Пьера и Марии Кюри Давид Хайят. Он сразу предложил разделить два понятия, которые в общественном сознании зачастую воспринимаются как одно целое, — никотин и последствия горения табака.



По словам профессора, современные научные данные свидетельствуют о том, что основную опасность для здоровья представляют именно токсичные вещества, образующиеся в процессе горения табака. Именно они содержат тысячи химических соединений, включая десятки канцерогенов, которые являются причиной большинства онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с курением.

«Очень часто люди считают, что именно никотин вызывает рак. Однако научные исследования показывают, что главная проблема заключается не в никотине как таковом, а в продуктах горения табака», — отметил Хайят.

При этом профессор несколько раз специально возвращался к мысли, которую можно назвать главным тезисом его выступления. Самым правильным выбором остается полный отказ от курения. Однако медицина должна учитывать реальную жизнь, а не только идеальные сценарии.

«Мы знаем, что многие люди не бросают курить. Более того, часть пациентов продолжает курить даже после постановки онкологического диагноза. Игнорировать этот факт невозможно. Поэтому общественное здравоохранение должно искать решения и для этой категории людей», — подчеркнул он.

По мнению Хайята, политика в сфере здравоохранения должна строиться прежде всего на научных доказательствах, а не на эмоциональном восприятии проблемы или устоявшихся стереотипах. Именно поэтому развитие исследований в области снижения вреда, считает профессор, заслуживает серьезного внимания со стороны медицинского сообщества.

Еще одним заметным выступлением стала презентация директора по научному взаимодействию PMI в регионе Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока Томоко Ииды. Она рассказала о том, как за последние годы изменилась сама философия компании.

По ее словам, миллиарды долларов были инвестированы в научные исследования и разработку бездымных продуктов, которые сегодня представлены более чем на ста рынках мира. При этом главной целью остается не популяризация никотина, а постепенный отказ взрослых курильщиков от традиционных сигарет в пользу альтернатив, которые, согласно имеющимся исследованиям, сопровождаются меньшим воздействием вредных веществ, образующихся при горении табака.



Не менее интересной оказалась и другая тема, проходившая через многие панели конференции, — роль самой Африки в формировании собственной политики общественного здравоохранения. Эксперты из Марокко, Туниса, Сенегала и Ливии говорили о том, что континент постепенно отходит от практики механического копирования зарубежных моделей. Все чаще речь идет о собственных научных исследованиях, собственной медицинской статистике и решениях, учитывающих особенности конкретных стран. Эта мысль звучала значительно шире темы курения и фактически касалась будущего всей системы здравоохранения в Африке.

Пожалуй, именно этим конференция в Рабате и отличалась от большинства подобных мероприятий. Здесь говорили не столько о конкретных продуктах или технологиях, сколько о роли науки в принятии государственных решений. Практически каждый выступавший, независимо от своей профессии или должности, возвращался к одной мысли: сложные проблемы требуют сложных решений, а политика общественного здравоохранения должна опираться прежде всего на научные данные и результаты исследований.

Покидая Technovation, я поймал себя на мысли, что главный итог этих двух дней заключается вовсе не в отдельных заявлениях или новых цифрах. Гораздо важнее ощущение того, что мировая дискуссия о борьбе с курением постепенно меняется. Сегодня специалисты все чаще обсуждают не только запреты и ограничения, но и возможности современной науки, новые технологии и поиск решений для тех, кто пока остается за пределами традиционных методов профилактики. Какими будут результаты этой дискуссии, покажет время. Но очевидно одно: разговор о будущем общественного здравоохранения становится значительно глубже и сложнее, чем еще несколько лет назад.