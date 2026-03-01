Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - 1 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайедом Аль Нахьяном.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе разговора основное внимание было уделено военным столкновениям на Ближнем Востоке и напряжённой ситуации в сфере безопасности.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Особо были отмечены риски, которые существующая военная эскалация создаёт для региональной стабильности, и подчеркнута необходимость соблюдения норм и принципов международного права, а также разрешения конфликта посредством диалога и политических инструментов.

Было заявлено, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей. Министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением мирных жителей в результате конфликта.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам взаимного интереса.