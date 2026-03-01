Временный руководящий совет Ирана приступил к работе - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - В Иране Временный руководящий совет приступил к своей деятельности.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в видеообращении к гражданам Ирана.

По его словам, совет начал работу в соответствии со статьёй 111 Конституции Ирана.

Пезешкиан отметил, что совет продолжит путь основателя Исламской революции аятоллы Сейида Рухоллы Хомейни и Верховного лидера аятоллы Сейида Али Хаменеи.

Президент Ирана добавил, что Вооружённые силы страны наносят удары по военным базам противника с полной решимостью.

Пезешкиан также выразил соболезнования народу Ирана в связи с кончиной Верховного лидера аятоллы Сейида Али Хаменеи.

Президент Ирана призвал граждан собраться в мечетях и выйти на улицы.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В результате военных авиаударов, осуществлённых накануне Израилем и США, погибли Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.