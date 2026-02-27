От имени рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана направлено письмо членам британского парламента

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
27 февраля 2026
БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии Фариз Исмаилзаде от имени возглавляемой им группы направил письмо членам парламента Соединенного Королевства баронессе Хелене Кеннеди, Брендану О'Харе и Джессике Морден.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В письме отмечается, что члены рабочей группы по межпарламентским связям с Великобританией испытывают чувство серьезной обеспокоенности и разочарования в связи с продолжающейся в парламенте Соединенного Королевства инициативой расследования относительно преступного и сепаратистского режима, некогда существовавшего на международно признанных территориях Азербайджана. Заявляется, что подобная инициатива может серьезно подорвать продвигающийся в настоящее время мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, поддержку которому на высоком уровне высказывает правительство Великобритании.

Подчеркивается, что после сложного этапа, вызванного более чем 30-летней незаконной оккупацией азербайджанских земель со стороны Армении и приведшего к изгнанию около одного миллиона азербайджанцев из своих родных краев, Армения и Азербайджан в настоящее время при поддержке партнеров из США и Европы достигают реального прогресса в мирном процессе. Поэтому запланированные провокационные слушания в связи с несуществующим, сепаратистским режимом будут основываться на ложной и предвзятой информации радикальных, выступающих против мира диаспорских групп и лоббистских кругов.

Фариз Исмаилзаде также отметил, что на Южном Кавказе нет места реваншизму, и стороны должны совместными усилиями действовать в направлении укрепления мира и предотвращения возврата к политике войны.

В завершение сделан призыв к парламенту Великобритании отменить упомянутую инициативу по расследованию. Доводится до внимания, что члены азербайджанского парламента, в частности члены рабочей группы по межпарламентским связям с Великобританией, верят в поддержку британских парламентариев в этом вопросе и выражают надежду на то, что продолжающееся стратегическое партнерство между двумя странами внесет дополнительный вклад в мирный процесс на Южном Кавказе.

