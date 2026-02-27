Закир Ибрагимов встретился с вице-президентом Wood Mackenzie

Председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов встретился с делегацией во главе с Малкольм Форбс-Кейблом, вице-президентом международной консалтинговой компании Wood Mackenzie.

З. Ибрагимов отметил, что благодаря проводимым в стране экономическим реформам, благоприятному инвестиционному климату и государственной поддержке горнодобывающей промышленности, ЗАО достигло значительных успехов и накопило богатый опыт в горнодобывающей промышленности.

На встрече обсуждались приоритеты стратегического развития «AzerGold», планы по увеличению производства и выходу на международные рынки. Было отмечено, что в ближайшие годы планируется ввод в эксплуатацию новых месторождений, а с 2028 года — начало нового этапа производства. Усиление человеческого капитала и внедрение международного опыта входят в число основных целей.

Было заявлено, что компания считает приоритетом международную экспансию в долгосрочной перспективе и проявляет интерес к зарубежным проектам, особенно по золотым, а в перспективных случаях и по медным месторождениям. Преимущество отдается странам, стабильным с точки зрения инвестиций и обладающим четкой правовой базой, а также «браунфилд»-проектам (brownfield), имеющим существующую инфраструктуру и производственную базу. В качестве потенциальных направлений сотрудничества были отмечены страны Центральной Азии – Узбекистан и Казахстан. Хотя сообщалось о проведении предварительных обсуждений в странах Африки, было подчеркнуто наличие политических и институциональных рисков в некоторых регионах.

Малкольм Форбс-Кейбл рассказал о глобальном опыте компании Wood Mackenzie в области горнодобывающей промышленности, энергетики, нефтегазового сектора и инвестиционных стратегий. Была представлена информация о проектах по совершенствованию законодательства в горнодобывающем секторе и повышению инвестиционной привлекательности в различных странах.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам применения международного опыта в горнодобывающем секторе Азербайджана, использования аналитических инструментов и повышения конкурентоспособности. Стороны договорились продолжить обсуждения по направлениям, представляющим взаимный интерес.