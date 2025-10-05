Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Грузии пообещал ответные меры властей на попытку свержения власти

Грузия Материалы 5 октября 2025 16:07 (UTC +04:00)
Президент Грузии пообещал ответные меры властей на попытку свержения власти
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Вчерашние выборы в Грузии прошли в соответствии с высшими стандартами демократии.

Как передает Trend, об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили сказал на брифинге, состоявшемся в администрации президента.

Кавелашвили поблагодарил Центральную избирательную комиссию и её сотрудников за профессионализм.

Он также поздравил партию «Грузинская мечта» с победой и поблагодарил все политические силы за мобилизацию избирателей.

Кавелашвили отдельно прокомментировал параллельную с выборами акцию в Тбилиси, охарактеризовав её как попытку свержения власти.

По его словам, в ходе акции имели место вандализм и призывы к насилию. Он связал действия организаторов с иностранными спецслужбами и пообещал жёсткий ответ властей.

