Президент Ильхам Алиев: Мы во все времена сохраняли свой язык

Политика Материалы 5 января 2026 23:30 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/- Мы во все времена сохраняли свой язык, и азербайджанский язык, на котором мы говорим сегодня, не отличается от азербайджанского языка, на котором говорили наши прадеды. Это великое достижение. Считаю, что величие нашего народа в том, что мы не подверглись влиянию других языков.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Правда, некоторые слова вошли в наш лексикон в советский период. Я не имею в виду слова, заимствованные из международного лексикона. Но в принципе, мы смогли очиститься от них в период независимости», - добавил глава государства.

