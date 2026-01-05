Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 5 января 2026 22:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы активно занимаемся армейским строительством уже пять лет
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/- Эти пять лет мы активно занимались строительством армии и мы, как говорится, не почивали на лаврах ни дня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что мы не должны расслабляться после нашей славной Победы: «Вторая Карабахская война наглядно показала как наши преимущества, так и те сферы, где мы должны активно работать над совершенствованием управления, и в том числе с тем, чтобы добиться лучших результатов. Потому что война, даже если она победоносная и такая победоносная, как наша, это всегда незаменимый опыт делать выводы. И я исходил именно из этого».

