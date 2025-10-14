Праздник вкусов и братства - в Баку представили кулинарное и музыкальное наследие Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В сердце азербайджанской столицы, на залитом солнцем Приморском бульваре, прошла яркая и атмосферная презентация туркменской кухни - одного из самых самобытных и богатых направлений восточной гастрономии. Мероприятие состоялось в рамках Дней культуры Туркменистана в Азербайджане, организованных министерством культуры, сообщает Trend Life.

На праздник, пропитанный ароматами специй, выпечки и восточного гостеприимства, собрались представители министерств культуры обеих стран, депутаты Милли Меджлиса, дипломаты, жители и гости Баку.

Центром внимания стала древняя туркменская юрта - просторная, украшенная коврами ручной работы, с орнаментами, хранящими дыхание пустыни и вековую историю народа. Гости, войдя внутрь, словно переносились в атмосферу кочевого быта и тёплого домашнего очага. У накрытых вокруг юрты столов всех угощали блюдами туркменской кухни - ароматным пловом, сочными лепёшками, сладостями и другими блюдами, приготовленными по старинным рецептам.

На установленной поблизости сцене выступали мастера искусств Туркменистана. Их зажигательные национальные танцы, песни и инструментальные композиции вызывали восторг и аплодисменты зрителей, превращая мероприятие в настоящий праздник дружбы и культурного единения.

Как отметили организаторы, подобные инициативы не только знакомят с богатством культур двух народов, но и укрепляют связи между Азербайджаном и Туркменистаном, объединёнными общими корнями, языком и традициями.

В рамках Дней культуры Туркменистана, которые проходят с 13 по 15 октября, в Баку и Гяндже проходят мероприятия. По этому случаю Азербайджан посетила большая делегация, состоящая из деятелей культуры и мастеров искусств братской страны. В рамках Дней культуры, имеющих насыщенную программу, представлена широкая презентация музыки, декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и кулинарных шедевров Туркменистана, литературная презентация.

