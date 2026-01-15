Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Представители азербайджанской и армянской сторон провели совместный осмотр железнодорожного участка Садарак–Ерасх

Политика Материалы 15 января 2026 17:08 (UTC +04:00)
Представители азербайджанской и армянской сторон провели совместный осмотр железнодорожного участка Садарак–Ерасх
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 15 января представителями азербайджанской и армянской сторон был осуществлен совместный осмотр текущего состояния инфраструктуры железнодорожного участка Садарак–Ерасх.

Как сообщили Trend в Кабинете Министров, целью указанного осмотра являлась оценка технической пригодности данного железнодорожного участка для движения специальной железнодорожной строительной техники в целях выполнения комплекса соответствующих инфраструктурных восстановительных мероприятий.

В рамках проведенного осмотра стороны осуществили обмен мнениями по вопросам оценки технического состояния железнодорожной инфраструктуры на данном участке.

Лента

Лента новостей

Читать все новости