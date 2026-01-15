Azer Turk Bank успешно завершил прошедший год

По состоянию на 1 января 2026 года активы Azer Turk Bank составили 2,2 миллиардов манатов, а объем кредитного портфеля — 787,4 миллионов манатов. Следует отметить, что объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу (МСБ), увеличился на 32,5% по сравнению с предыдущим периодом, а потребительские кредиты выросли на 11%.

В 2025 году доходы Банка увеличились на 13% и составили 165 миллионов манатов, расходы — 155 миллионов манатов, а операционная прибыль — 22 миллионов манатов. В течение года Azer Turk Bank получил чистую прибыль в размере 10 миллионов манатов.

Что касается объема совокупных капиталов Банка, этот показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 110,8 миллионов манатов. Объем уставного капитала Azer Turk Bank составляет 100,5 миллионов манатов.

За отчетный период объем депозитного портфеля Банка составил 1,6 миллиардов манатов, что на 7% больше, чем в предыдущем году. В 2025 году население внесло в банк 232 миллионов манатов.

В целях расширения своей сервисной сети Банк за год увеличил количество POS-терминалов на 58% и количество банкоматов нового поколения с поддержкой бесконтактных транзакций на 28%, достигнув 7713 и 83 единиц соответственно. Бесконтактная функция активирована для всех типов карт в банкоматах. На этих уникальных устройствах также возможна оплата через смартфон.

В прошлом году между банком и международной платежной системой Visa был подписан меморандум, определяющий направления взаимного сотрудничества в области дальнейшего развития цифровой финансовой инфраструктуры.

Согласно меморандуму, новые решения, разработанные международной организацией Visa для развития цифрового банкинга, будут первоначально внедрены в Azer Turk Bank.

Также с прошлого года банк начал обслуживать карты, принадлежащие международной платежной системе UnionPay International, одной из ведущих мировых платежных сетей. Партнерство с брендом UnionPay помогает торговым и сервисным подразделениям, сотрудничающим с Azer Turk Bank, открывать новые возможности для продаж.

Следует отметить, что в 2025 году представители Azer Turk Bank приняли участие в форуме Sibos, проходившем во Франкфурте. Участие банка в этом престижном форуме демонстрирует его приверженность открытому диалогу с мировым финансовым сообществом и применению лучших международных практик. Это открывает новые возможности для сотрудничества и укрепляет позиции банка на международной арене, что является одним из главных направлений стратегического курса.

В прошлом году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела 51% акций ОАО «Azer Turk Bank», став новым акционером банка. Таким образом, банк вступил в новый этап своего развития.

В результате проделанной работы международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «B+/B» со стабильным прогнозом.