В Баку состоялась презентация книги, посвященного герою спецслужб Айдыну Рагимову - из серии "Azərbaycanın fədakarlıq məktəbi" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана состоялась презентация памятного издания, посвящённого жизни и службе одного из первых профессиональных оперативных сотрудников органов национальной безопасности независимого Азербайджана Айдыну Рагимову, сообщает Trend Life.

Авторами книги из серии "Azərbaycanın fədakarlıq məktəbi" являются Эльшад Гасанов и Азер Гаджибейли. Ведущим мероприятия был секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Презентация памятного издания прошла в атмосфере глубокого уважения и светлой памяти. Книга рассказывает о жизненном пути человека, посвятившего себя защите государственности и национальной безопасности страны в один из самых сложных и судьбоносных периодов её новейшей истории. Авторы книги подчёркивают символичность того, что мечта Айдына Рагимова - освобождение Карабаха осуществилась в результате 44-дневной Отечественной войны. Сегодня его имя звучит как имя человека, который служил государству бескорыстно, с полной отдачей и высоким чувством ответственности. Издание носит не только биографический, но и глубокий мемориальный характер, отражая атмосферу времени, в котором формировались основы системы национальной безопасности Азербайджана.

Участники мероприятия отметили важность сохранения исторической памяти о людях, стоявших у истоков национальной безопасности Азербайджана, подчеркнув, что такие книги служат делу патриотического воспитания и преемственности поколений. Среди гостей были коллеги Айдына Рагимова, близкие и родные, которые поделились воспоминаниями, подчеркнув высокие человеческие качества и профессионализм личности, чья жизнь стала примером подлинного служения Родине.

Коллеги и современники отмечали его принципиальность, скромность, требовательность к себе и подчинённым, а также искреннюю заботу о людях. Его профессиональные и человеческие качества снискали глубокое уважение в коллективе. Отдельное место в памятном издании занимает его гражданская позиция и отношение к Карабахскому вопросу. Айдын Рагимов подчёркивал, что не может считать себя по-настоящему счастливым, пока часть территории Родины находится под оккупацией. Эта мысль стала нравственным ориентиром всей его жизни и службы.

От имени семьи вдова Айдына Рагимова – Азада Керимова, и дети Турал и Гюнель Рагимовы выразили признательность за издание книги, теплые слова собравшихся гостей и проведение презентации.

Айдын Рагимов родился 1 ноября 1957 года в городе Гази-Магомед (ныне Хаджигабул). Позднее семья переехала в город Али-Байрамлы (ныне Ширван). С ранних лет он отличался целеустремлённостью, ответственностью и активной жизненной позицией. В 1965-1975 годах обучался в средней школе № 10 города Али-Байрамлы, которую окончил с отличием, неоднократно поощрялся за успехи в учёбе и общественной деятельности. В 1975-1980 годах получил высшее образование на историческом факультете Азербайджанского государственного университета.

После прохождения военной службы Айдын Рагимов начал трудовую деятельность в системе образования и комсомола. С 1980 года работал учителем истории, затем - секретарём комитета комсомола. В 1983 году окончил Бакинскую комсомольскую школу. С этого периода его профессиональный путь был неразрывно связан с органами государственной безопасности.

С февраля 1984 года он проходил обучение на Высших курсах КГБ в Минске, а с 1985 года начал службу в качестве оперативного сотрудника. В 1992 году получил второе высшее образование, поступив на заочное отделение юридического факультета Азербайджанского государственного университета.

С началом карабахского конфликта Айдын Рагимов неоднократно находился в длительных командировках в зонах боевых действий, выполняя ответственные задачи по обеспечению безопасности населения. Он принимал участие в операциях в приграничных районах Товуз-Газахской зоны, а также отличился в боях за освобождение сёл Гёранбойского района. В самые тяжёлые дни он находился на передовых позициях, проявляя героизм, мужество, выдержку и высокую профессиональную подготовку.

С момента создания Министерства национальной безопасности Азербайджана в 1991 году Айдын Рагимов активно участвовал в формировании региональных подразделений ведомства. В 1992 году он был назначен начальником Губа-Гусарского межрайонного отдела МНБ, став первым руководителем Губинского районного подразделения и одним из инициаторов создания Гусарского районного отдела. В 1994 году был направлен на должность начальника Загаталы-Балакенского межрайонного отдела. За годы службы прошёл путь от лейтенанта до подполковника, поднявшись от младшего оперативного сотрудника до руководителя районного уровня.

Айдын Рагимов трагически ушёл из жизни в 37 лет в результате автокатастрофы, находясь при исполнении служебных обязанностей. Его ранний уход стал тяжёлой утратой для коллег, друзей и семьи. Однако память о нём продолжает жить в делах, воспоминаниях и судьбах людей, для которых он был примером честного и самоотверженного служения Родине.

