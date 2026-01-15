Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере производства электромобилей

Экономика Материалы 15 января 2026 16:14 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров / Х

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Совета директоров вьетнамской компании VinFast Ле Тхи Тху Туй обсудили сотрудничество в сфере производства электромобилей.

Как сообщает Trend, информацией об этом министр поделился в аккаунте в X.

"Мы обменялись мнениями о сотрудничестве с деловыми кругами в направлении диверсификации экономических связей с Вьетнамом, приоритетах устойчивого развития и благоприятной деловой среде в нашей стране. Рассмотрели возможности совместной деятельности в сфере производства электромобилей", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе-ноябре 2025 года объём товарооборота между Азербайджаном и Вьетнамом составил 141,8 миллиона долларов. Это на 9,7 миллиона долларов, или на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

