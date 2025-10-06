Азербайджанские фильмы удостоены наград Международного кинофестиваля "Коркут Ата" в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В казахстанском городе Актау завершился V Международный кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" (Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı), на котором азербайджанские фильмы добились значительных успехов, получив награды в нескольких номинациях, сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджана (ARKA).

По итогам фестиваля:

В категории полнометражных художественных фильмов картина "Тагиев: Нефть" (Tağıyev: Neft) удостоилась награды в номинации "Лучший актёр";

Фильм "Может быть" (Bəlkə də) был признан победителем в номинации "Лучший сценарий";

В категории документального кино художественно-документальный фильм "Наргин" (Nargin) получил второе место.

Фильмы "Тагиев: Нефть" и "Наргин" были созданы при поддержке ARKA, действующего при Министерстве культуры Азербайджана.

