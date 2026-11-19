БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о подрыве двух крупных нефтяных танкеров на морской мине в Ормузском проливе.

Согласно информации, распространенной КСИР, два крупных нефтяных танкера, пытавшихся пройти по маршруту, который иранская сторона считает запрещенным, подорвались на морской мине. В результате произошли взрывы и начался пожар.

По данным КСИР, оба танкера в общей сложности перевозили более 4 миллионов баррелей сырой нефти.

"Эти нефтяные танкеры при поддержке американских истребителей и беспилотных летательных аппаратов пытались тайно пройти через запрещенный участок Ормузского пролива. Однако после подрыва на морской мине они были отпущены", - говорится в сообщении.

КСИР предупредил, что в отношении нефтяных танкеров, которые попытаются пройти по запрещенным, по мнению иранской стороны, маршрутам Ормузского пролива при поддержке вооруженных сил США, будут приняты серьезные меры.

Очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.