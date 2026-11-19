БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,17 доллара США, или на 1,2%, составив 97,62 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 1,28 доллара США, или на 1,3%, и составила 93,65 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,09 доллара США, или на 1,6%, составив 67,93 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,04 доллара США, или на 1,1%, составив 92,11 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно последним данным Trading Economics, цены на нефть марки Brent в четверг держались вблизи 92 долларов за баррель, торгуясь около минимальных уровней с конца августа, поскольку ожидания значительного избытка предложения на мировом рынке перевесили возобновившуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

"По данным Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 ноября, увеличились на 3,38 миллиона баррелей, достигнув 417,8 миллиона баррелей. Неделей ранее рост составил 4,657 миллиона баррелей.

Запасы бензина также выросли на 5,192 миллиона баррелей, а запасы дистиллятного топлива — на 1,571 миллиона баррелей.

Между тем Международное энергетическое агентство прогнозирует избыток предложения нефти примерно на уровне 2 миллионов баррелей в сутки в текущем квартале. Goldman Sachs, в свою очередь, предупредил о возможном переизбытке предложения в следующем году", - говорится в информации Trading Economics.

Отмечается, что с начала текущего месяца цены на нефть снизились примерно на 20% на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока, несмотря на периодически возникающую напряженность в регионе. При этом Президент США Дональд Трамп воздержался от нанесения масштабных военных ударов по Ирану.