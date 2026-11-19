БАКУ/ Trend/ - За прошедшую иранскую неделю (31 октября – 6 ноября) стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана сократилась на 20% по сравнению с предыдущей неделей (24–30 октября).

Как сообщает Trend со ссылкой на анализ статистических данных Энергетической биржи Ирана, за прошедшую неделю стоимость продаж на бирже составила 181 триллион риалов (около 95,6 млн долларов).

За отчетную неделю на Энергетической бирже было продано 78,4 тыс. тонн углеводородной продукции на сумму 116 трлн риалов (около 61,5 млн долларов). По сравнению с предыдущей неделей стоимость продаж углеводородной продукции сократилась на 26%, а объем — на 20%.

За прошедшую неделю на бирже было продано 987 тыс. мегаватт-часов электроэнергии на сумму 15,6 трлн риалов (около 8,2 млн долларов). По сравнению с предыдущей неделей стоимость продаж электроэнергии сократилась на 24%, а объем — на 27%.

Стоимость прочих продаж на бирже за прошедшую неделю составила 49,1 трлн риалов (около 26 млн долларов). По сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос на 4%.

В структуре продаж на бирже за прошедшую неделю на углеводородную продукцию пришлось 64%, на электроэнергию — 9%, на прочие товары — 27%.

За отчетную неделю в международном сегменте Энергетической биржи преимущественно были реализованы 33 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (LPG) Национальной компанией по распределению нефтепродуктов и НПЗ "Абадан".

В целом с начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана составила 8,35 квадриллиона риалов (около 4,4 млрд долларов). За указанный период на бирже было реализовано 4,98 млн тонн углеводородной продукции на сумму 5,46 квадриллиона риалов (около 2,88 млрд долларов), а также 76,3 млн мегаватт-часов электроэнергии на сумму 1,18 квадриллиона риалов (около 621 млн долларов). Стоимость прочих продаж составила 1,71 квадриллиона риалов (около 905 млн долларов).