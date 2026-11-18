Birbank Private, премиальный сервис Birbank, удостоен награды «Best Private Bank in Azerbaijan» («Лучший частный банк Азербайджана») в рамках премии Global Private Banking Awards 2026, организованной изданиями PWM и The Banker. Эта награда стала знаковым достижением для Birbank Private, который первым среди азербайджанских банков получил такое международное признание.

Учреждённая в 2009 году премия Global Private Banking Awards проводится совместно журналами Professional Wealth Management (PWM) и The Banker, входящими в состав Financial Times Group. В рамках премии оцениваются качественные и количественные показатели деятельности частных банков по всему миру. Заявки рассматривает жюри, состоящее из отраслевых экспертов из разных регионов, а анализ ключевых показателей эффективности проводит PWM.

Полученная награда стала результатом значительных успехов Birbank Private в последние годы. Так, за последние два года объём активов под управлением сервиса увеличился более чем в два раза. Только в 2025 году этот показатель вырос на 50,9%. За тот же период клиентская база увеличилась на 71,8%, а средний баланс на одного клиента – на 20,8%.

Birbank Private предлагает клиентам индивидуальный подход к банковскому обслуживанию, специальные финансовые решения и широкий спектр премиальных услуг, призванных сделать повседневную жизнь ещё комфортнее. Клиентам доступны персональное обслуживание, приоритетная поддержка и эксклюзивные привилегии, а также возможность оперативно совершать банковские операции дистанционно.

Один из ключевых принципов работы Birbank Private – приоритет долгосрочных и доверительных отношений с существующими клиентами, а не простое увеличение их количества. С этой целью каждому клиенту предоставляется персональный менеджер, услуги по управлению индивидуальным инвестиционным портфелем, персональные кредитные предложения, а также депозитные продукты в национальной и иностранной валютах. В периоды нестабильности на финансовых рынках персональные менеджеры проактивно связываются с клиентами, чтобы своевременно адаптировать стратегии с учётом их индивидуальных целей и изменений рыночной конъюнктуры.

Отметим, что в 2025 году Birbank Private также был удостоен награды «Best Private Banking Azerbaijan» («Лучший частный банк Азербайджана») по версии издания International Investor. Новая награда укрепляет международное признание сервиса и ещё больше усиливает его позиции на рынке частного банковского обслуживания Азербайджана.

Birbank Private – премиальный банковский сервис Birbank, предназначенный для клиентов, заинтересованных в персонализированном банковском обслуживании. Клиентам предлагаются персональное сопровождение, инвестиционные решения и услуги по управлению портфелем, специальные кредитные и депозитные продукты, а также широкий спектр премиальных услуг. Объединяя индивидуальный подход, финансовую экспертизу и цифровое удобство, Birbank Private стремится выстраивать надёжные и долгосрочные отношения с клиентами и последовательно развивать культуру частного банковского обслуживания в Азербайджане.