БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,8637 маната, 1 турецкая лира - 0,0337 маната, 100 российских рублей - 2,0630 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
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|AUD
|1,1352
|BYN
|0,5682
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1276
|CZK
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|CNY
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|DKK
|0,2494
|GEL
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|HKD
|0,2167
|INR
|0,0182
|GBP
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|SEK
|0,1669
|CHF
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|ILS
|0,5188
|CAD
|1,1851
|KWD
|5,4507
|KZT
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|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
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|MDL
|0,0928
|NOK
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