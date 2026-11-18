БАКУ/Trend/ - Дебиторская задолженность Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения с начала 2025 года по 1 июля 2026 года увеличилась на 3,18 миллиона манатов, или на 47,3%, а кредиторская задолженность — на 1,8 миллиона манатов, или на 43,2%.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана по законопроекту о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2027 год.

В заключении отмечается, что динамика роста и изменения в структуре дебиторской и кредиторской задолженности являются фактором риска, который может повлиять на своевременное и полное формирование доходов фонда. В связи с этим важна регулярная оценка причин возникновения и структуры задолженностей, а также учет данных показателей при прогнозировании доходов на будущие периоды.

Согласно данным, полученным Счетной палатой от Государственной налоговой службы, кредиторская задолженность фонда на начало 2025 года составляла 4 миллиона 154,3 тысячи манатов. К 1 июля 2026 года этот показатель достиг 5 миллионов 949,7 тысячи манатов. Таким образом, кредиторская задолженность выросла на 1 миллион 795,4 тысячи манатов, или на 43,2%. Дебиторская задолженность за сопоставимый период увеличилась на 3 миллиона 181,5 тысячи манатов, или на 47,3%.

В заключении сообщается, что на конец первого полугодия 2026 года 61,6% дебиторской задолженности фонда составлял основной долг, а 38,4% — задолженность по начисленным процентам и финансовым санкциям.

Также было обнародовано распределение дебиторской задолженности по категориям страхователей по состоянию на 1 июля 2026 года.

Так, долг бюджетных организаций составил 162,7 тысячи манатов, или 1,6% от общей дебиторской задолженности, долг основных крупных страхователей — 2 миллиона 375,7 тысячи манатов (24%).

Задолженность других организаций, находящихся в государственной собственности, составила 1 миллион 531 тысячу манатов (15,5%), организаций в муниципальной собственности — 116 тысяч манатов (1,2%), прочих юридических лиц — 4 миллиона 717,6 тысячи манатов (47,6%), а физлиц — 1 миллион 0,5 тысячи манатов (10,1%).

Согласно анализу, наибольшая доля в структуре дебиторской задолженности приходится на прочих юридических лиц.

Так, на 1 июля 2026 года на долю прочих юридических лиц пришлось 62,7% общей кредиторской задолженности.

В заключении также отмечается, что по сравнению с началом 2025 года к концу того же года задолженность страхователей перед фондом выросла в 1,3 раза и достигла 9 миллионов 25,8 тысячи манатов.

Из этих долгов 84 тысячи манатов (0,9%) пришлись на долю бюджетных организаций, 2 миллиона 537,4 тысячи манатов (28,1%) — крупных страхователей, 1 миллион 366,1 тысячи манатов (15,1%) — других организаций в государственной собственности, 129,8 тысячи манатов (1,4%) — организаций в муниципальной собственности, 4 миллиона 14,8 тысячи манатов (44,5%) — прочих юридических лиц, а 893,6 тысячи манатов (9,9%) — физических лиц.

По сравнению с началом 2026 года, в конце первой половины текущего года задолженность страхователей перед фондом увеличилась еще на 877,8 тысячи манатов, или на 9,7%.

В этот период самый высокий относительный рост задолженности был зафиксирован по бюджетным организациям. По данной категории долги выросли на 93,7%. В абсолютном же выражении наибольший рост наблюдался по прочим юридическим лицам.

Счетная палата оценила наличие дебиторской задолженности бюджетных организаций перед фондом как отдельный фактор риска.

В заключении отмечается, что несмотря на то, что механизм исчисления и уплаты взносов по страхованию от безработицы бюджетными организациями должен полностью исключать возможность появления таких долгов, фиксация задолженности по данной категории требует проведения совместных расследований Государственной налоговой службой и фондом, а также применения соответствующих административных инструментов.

По оценке Палаты, кредиторская задолженность фонда образуется в результате уплаты средств в сумме, превышающей сумму, исчисленную по отчетам, представленным страхователями. Рост этих долгов влияет на обеспечение полной сопоставимости бюджетных доходов фонда по соответствующему источнику с фактическими поступлениями.

«Учитывая влияние дебиторской и кредиторской задолженности на формирование фактических и будущих доходов фонда, сделан вывод о необходимости оценки их суммы и структуры, а также учета этих показателей при формировании прогнозов доходов на следующие периоды», — подчеркивается в заключении.

Счетная палата также отметила, что в пояснении к проекту бюджета фонда причины изменений, произошедших в дебиторской и кредиторской задолженности, не были раскрыты. В связи с этим оценка проводилась на основе анализа соответствующих показателей.