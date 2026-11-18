БАКУ /Trend/ - Для осуществления предпринимательской деятельности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана до 1 октября 2026 года поступили 4 593 обращения.

Об этом сообщается в третьем спецвыпуске обзора «Invest in Garabagh and Eastern Zangezur», подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) по случаю 8 Ноября — Дня Победы.

В обзоре отмечается, что из поступивших обращений 4 086 пришлись на долю местных предпринимателей, а 507 — на долю предпринимателей из 39 стран.

Из общего числа обращений 3 467 были связаны с инвестиционными проектами. 98 процентов этих проектов представлены местными, а 2 процента — иностранными предпринимателями.

Что касается распределения инвестиционных проектов по сферам экономической деятельности, то наибольшая часть обращений охватила сектор торговли и услуг — на эту сферу пришлось 63 процента проектов.

Сектор сельского хозяйства составил 15 процентов инвестиционных проектов, промышленность — 13 процентов. Общая же доля сфер строительства, туризма, здравоохранения, образования, культуры, транспорта и логистики составила 9 процентов.

Напомним, что для финансирования восстановительных работ и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 2030 года предусмотрено осуществление государственных инвестиций на общую сумму 22,82 миллиарда долларов США. Первоначальная общая сумма государственных инвестиций, предусмотренных для восстановления и развития Карабаха и Восточного Зангезура в рамках соответствующей Государственной программы, оценивается в 22,82 миллиарда долларов. Согласно распределению этих средств по годам, в 2020–2025 годах из государственного бюджета было выделено 12,94 миллиарда долларов. На 2026 год в государственном бюджете предусмотрено 2,06 миллиарда долларов. В 2027–2030 годах прогнозируется направление дополнительных средств в размере 7,82 миллиарда долларов.