БАКУ/ Trend/ - Азербайджан отверг недавние заявления французских официальных лиц, касающиеся процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, указав на односторонний подход Парижа и использование политически мотивированных нарративов.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя соответствующие заявления французской стороны.

«Столь избирательный подход, односторонние оценки и продолжающаяся опора на политически мотивированные нарративы со стороны Франции не способствуют продвижению мирной повестки в регионе», — отметил он.

Комментируя критику Францией антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в сентябре 2023 года, Гаджизаде подчеркнул, что операция была направлена на прекращение незаконного военного присутствия и деятельности вооруженных сил Армении и связанных с ними структур на суверенных территориях Азербайджана, восстановление конституционного строя, а также обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

Он назвал неприемлемыми попытки представить эти меры как нарушение международного права, одновременно игнорируя десятилетия оккупации, этнических чисток и нарушения прав сотен тысяч азербайджанцев.

Гаджизаде также отверг использование французской стороной определения «произвольно задержанные» в отношении лиц, в отношении которых в Азербайджане ведутся или велись судебные разбирательства. По его словам, эти лица обвинялись или были осуждены за тяжкие преступления, в том числе военные преступления, преступления против человечности и терроризм. Их дела рассматривались в соответствии с законодательством Азербайджана и применимыми международными обязательствами страны.

«Любые попытки извне потребовать освобождения лиц, осужденных за тяжкие военные преступления, несовместимы с принципом верховенства права», — заявил представитель МИД.

Он также отверг утверждения о разрушении или преднамеренном изменении объектов культурного и религиозного наследия на освобожденных территориях Азербайджана, подчеркнув, что их защита и восстановление остаются одними из приоритетов страны.

В этой связи Гаджизаде обратил внимание на факты разрушения и присвоения азербайджанского культурного и религиозного наследия, включая мечети, кладбища и исторические памятники, в период многолетней оккупации со стороны Армении.

Кроме того, представитель МИД заявил, что права сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных из своих домов в Армении и на ранее оккупированных территориях Азербайджана, в том числе их право на безопасное и достойное возвращение, должны учитываться в равной степени.

Гаджизаде также подверг критике ситуацию с правами человека и государственным управлением во Франции. В частности, он указал на обеспокоенность в связи с применением правоохранительными органами силы против демонстрантов, включая несовершеннолетних, а также ходом расследований предполагаемых неправомерных действий полиции.

Помимо этого, он упомянул судебные процессы и антикоррупционные расследования в отношении французских политических деятелей, отметив, что подобные обстоятельства вызывают вопросы о прозрачности и подотчетности властей перед обществом.

В завершение Гаджизаде призвал правительство Франции отказаться от предвзятого подхода и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана.