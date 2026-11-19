БАКУ /Trend/ - Сегодня утром три нефтяных танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, несмотря на предупреждения Военно-морских сил Ирана, подорвались на морских минах в восточной части пролива.

Об этом сообщила иранская армия.

«Указанные нефтяные танкеры отключили системы GPS и попытались пройти через запрещенную для прохода восточную часть Ормузского пролива. В результате взрывов морских мин на танкерах возник пожар, после чего суда прекратили движение», — говорится в сообщении.

Иранская армия заявляет, что любое прохождение через Ормузский пролив должно осуществляться в соответствии с правилами, установленными Вооруженными силами Ирана. Для этого необходимо пройти соответствующее согласование, выбрать разрешенные маршруты и держать включенными средства радиосвязи и слежения. Несоблюдение этих правил при прохождении через Ормузский пролив может привести к подрыву на морских минах и возникновению пожаров.

Отметим, что ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о подрыве на морских минах в Ормузском проливе двух крупных нефтяных танкеров, перевозивших более четырех миллионов баррелей сырой нефти.

Напомним, что очередное обострение в отношениях между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта судоходство и морская торговля в Ормузском проливе оказались парализованы.