БАКУ /Trend/ - Азербайджан, исторически выступающий связующим звеном между Востоком и Западом, сегодня играет важную роль в развитии международного сотрудничества в сфере защиты цифровых коммуникационных коридоров.

Об этом заявил генеральный директор Национальной группы реагирования на компьютерные инциденты Омана (Oman National CERT), глава Регионального центра кибербезопасности (RCC), председатель OIC-CERT и руководитель Центра четвертой промышленной революции Омана (C4IR) Бадер Али Аль-Салехи в ходе панельной дискуссии "Киберальянсы и стратегическая автономия: баланс между независимостью и партнерством" в рамках II Международной конференции по кибердипломатии, сообщает корреспондент Trend.

"На протяжении веков Баку находился на пересечении Востока и Запада. Со времен Шелкового пути и до наших дней Азербайджан продолжает служить важным мостом между странами. Сегодня мы вместе работаем над защитой цифровых коридоров XXI века", - отметил он.

Аль-Салехи поблагодарил Азербайджан и Специальную службу связи и информационной безопасности за приглашение, гостеприимство и организацию конференции, подчеркнув, что подобные встречи имеют большое значение для развития международного диалога в сфере кибербезопасности.

Говоря о киберальянсах и стратегической автономии, он отметил, что цифровая независимость не означает изоляции, поскольку достижение полной автономии в этой сфере технически сложно и экономически нецелесообразно.

По его словам, стратегическая автономия предполагает способность государства самостоятельно принимать решения, выбирать технологических партнеров и обеспечивать бесперебойную работу критически важной инфраструктуры даже в случае сбоев у отдельных поставщиков.

Он также подчеркнул важность диверсификации технологических партнерств, развития национального кадрового потенциала и собственных возможностей по реагированию на киберинциденты. Это позволяет государствам выступать равноправными участниками международных киберальянсов, а не становиться зависимыми от внешних партнеров.

Аль-Салехи добавил, что эффективное международное сотрудничество в сфере кибербезопасности требует доверия, четких механизмов обмена информацией об угрозах, а также баланса между трансграничной цифровой связанностью и защитой национального суверенитета.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.