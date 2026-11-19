БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект может значительно ускорить анализ киберугроз, обработку больших массивов данных и оценку цифровых доказательств, однако его выводы не должны заменять экспертную оценку.

Об этом заявила технический директор Албанской электроэнергетической корпорации (KESH), бывший директор Департамента мониторинга и реагирования на инциденты Национального управления кибербезопасности Албании (National SOC/CSIRT) Эсмеральда Казиа, выступая в четверг на панельной сессии "Внешняя политика в эпоху искусственного интеллекта: определение новых правил дипломатии" в рамках II Международной конференции по кибердипломатии, сообщает корреспондент Trend.

По ее словам, ИИ способен анализировать большие объемы информации за значительно более короткое время, сопоставлять миллионы событий, выявлять закономерности и устанавливать связи, которые сложно обнаружить при традиционном анализе.

"Искусственный интеллект может помочь нам быстрее обрабатывать доказательства. Он может выявлять закономерности и связи, которые мы могли бы не заметить", - отметила Казиа.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что результаты работы ИИ не всегда достоверны: система может выдавать ошибочные выводы с высокой степенью уверенности. Поэтому государствам необходимо разграничивать установленные факты, аналитические оценки и решения, принимаемые на их основе.

Казиа привела в пример кибератаку на Албанию в июле 2022 года, затронувшую цифровую инфраструктуру и государственные услуги страны. По ее словам, этот инцидент показал, насколько быстро техническая угроза может перерасти в вопрос внешней политики.

Она отметила, что при реагировании на подобные инциденты государствам необходимо не только установить, что произошло, но и оценить достоверность цифровых доказательств, определить возможных виновных и решить, как информировать общественность и международных партнеров.

По словам Казиа, в случае с Албанией правительство возложило ответственность за кибератаку на Иран и при поддержке НАТО и партнеров приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тегераном. При этом одной из важнейших задач стало преобразование технических данных в выводы, на основании которых государство могло принимать политические решения.

Эксперт подчеркнула, что ИИ может быть полезен на этапах сбора, обработки и анализа информации, однако окончательные решения должны оставаться за человеком.

"Машина не может осуществлять конституционные полномочия или нести дипломатическую и моральную ответственность", - сказала она.

Казиа также отметила, что цифровая составляющая все глубже проникает в международные отношения: на положение государств влияют не только физические границы, но и алгоритмы, данные, облачная инфраструктура, цифровые платформы и технологические стандарты.

По ее мнению, небольшие государства должны участвовать в формировании международных правил использования ИИ и цифровых технологий, а не только адаптироваться к решениям, принятым другими странами.

Она добавила, что стратегическая автономия не означает технологической изоляции. Государствам важно понимать, как работают используемые ими системы, уметь критически оценивать их выводы и сохранять ответственность за принимаемые решения.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.