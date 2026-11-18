БАКУ/Trend/ - В 7-й месяц текущего иранского года (23 сентября – 22 октября 2026 года) годовая инфляция (point-to-point) в расположенной на юге Ирана провинции Фарс выросла на 93,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября – 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе статистики Центра статистики Ирана, в 7-й месяц индекс потребительских цен в провинции Фарс составил 785,2.

Инфляция в годовом исчислении зафиксирована на уровне 113,9 процента по группе продуктов питания, напитков и табачных изделий, и 80,5 процента — в сфере непродовольственных товаров и услуг.

Месячная инфляция в провинции Фарс по сравнению с 6-м месяцем (23 августа – 22 сентября 2026 года) составила 5,6 процента.

В 7-й месяц месячная инфляция в провинции Фарс зафиксирована на уровне 3,3 процента по группе продуктов питания, напитков и табачных изделий, и 7,4 процента — в сфере непродовольственных товаров и услуг.

По итогам 7-го месяца среднегодовая (за период с 23 октября 2025 года по 22 октября 2026 года) инфляция по сравнению с предыдущим периодом (22 октября 2024 года – 22 октября 2025 года) составила 80,6 процента.

По итогам 7-го месяца среднегодовая инфляция в провинции Фарс зафиксирована на уровне 113,8 процента по группе продуктов питания, напитков и табачных изделий, и 61,4 процента — в сфере непродовольственных товаров и услуг.

Отметим, что в Иране статистику о ситуации с инфляцией в стране публикуют как Центральный банк, так и Центр статистики. Между статистическими данными могут фиксироваться расхождения в цифрах.

Добавим, что в 7-й месяц инфляция в годовом исчислении по всему Ирану выросла на 88,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.