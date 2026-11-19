БАКУ/Trend/ - Проблема инфляции в Иране, ее коренная причина связана с издержками производства.

Об этом сказал Trend иранский экономист, член научного состава иранского Университета имени Шахида Чамрана Сеид Мортеза Афгах.

"Между тем с экономической точки зрения обычно считается, что в основе проблемы инфляции в Иране находится фактор спроса. Причиной же этого называют высокую ликвидность, указывая на то, что темпы роста ликвидности превышают темпы местного производства", — отметил он.

Иранский эксперт подчеркнул, что именно поэтому после ирано-иракской войны экономисты, особенно сторонники либеральной экономики, всегда отмечали, что ликвидность высока и правительство должно ее сократить для снижения инфляции. В мировом масштабе часть экономистов также приходит к выводу, что ликвидность влияет на рост инфляции.

Афгах добавил, что при этом многие средние и малые производственные предприятия жалуются на нехватку ликвидности. До сих пор этому вопросу не уделялось должного внимания. Это противоречие между мнением экономистов и реальной экономикой существовало всегда и сохраняется сейчас.

"Даже сейчас главной или одной из первоочередных проблем производственного сектора Ирана, особенно малых и средних предприятий, является именно отсутствие ликвидности", — подчеркнул он.

Афгах отметил, что продукция в Иране производится с очень высокими затратами, что в основном обусловлено внутренними проблемами. По его словам, проблема в значительной степени связана с отсутствием стабильности в управлении. Неэффективность менеджмента еще больше усложняет ситуацию. Иранский эксперт сказал, что принятие законов, связанных с производством, а также наличие огромного количества запутанных, а в ряде случаев и противоречивых законодательных актов приводят к дальнейшему усугублению проблемы. Все эти факторы привели к высоким производственным издержкам в Иране.

По его словам, к примеру, товар, который в Иране производится по цене "N", в другой стране при грамотном и стабильном управлении выпускается в том же качестве по цене "N-1". "Исходя из этого, я считаю, что основная часть инфляции в Иране связана не с превышением ликвидности, а с неэффективностью управления", — сказал он.

Афгах добавил, что другой проблемой, вызывающей рост издержек, является зависимость производства от иностранной валюты. Поскольку 80 процентов импорта страны приходится на промежуточную продукцию или товары, используемые в производственном процессе, любое повышение курса иностранной валюты по отношению к иранской национальной валюте приводит к удорожанию местного производства.

"Для решения этих проблем в стране необходимо предпринять ряд шагов: избираемые или назначаемые руководители должны обладать соответствующей компетенцией в своей отрасли, а в валютных поступлениях должна быть обеспечена стабильность, чтобы инфляция на импортируемую продукцию не перекладывалась на местное производство", — отметил он.

По его словам, очевидно, что ни одна страна не может производить всю необходимую ей продукцию за счет собственных ресурсов и рабочей силы, поэтому государства обеспечивают свои потребности посредством торговли с другими странами.

Афгах сказал, что сохраняется надежда на временный характер нынешней экономической блокады, а также ограничений на импорт и экспорт, с которыми столкнулся Иран. В противном случае, если война не закончится, санкции против Ирана не будут отменены, а напряженность в регионе не снизится, рассчитывать на улучшение экономической ситуации будет сложно, поскольку у Ирана нет ни ресурсов, ни производственных мощностей для выпуска всей необходимой продукции. Сырье для многих производимых в Иране товаров импортируется в страну.

Эксперт отметил, что в случае прекращения войны и блокады есть надежда на возвращение страны к нормальному состоянию, а также на рост ее благосостояния как за счет местного производства, так и благодаря торговым связям с другими странами.