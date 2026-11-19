БАКУ /Trend/ - Общий объем кредитных вложений в юридические лица, осуществляющие деятельность в строительном секторе Азербайджана, по состоянию на конец сентября 2026 года составил 2 миллиарда 382 миллиона манатов.

Согласно расчетам Trend на основе статистического бюллетеня Центрального банка Азербайджана, по сравнению с концом августа этот показатель увеличился на 259,3 миллиона манатов, или на 12,2 процента. На конец августа общий объем кредитных вложений в юридические лица, работающие в данном секторе, составлял 2 миллиарда 122,7 миллиона манатов.

По состоянию на конец сентября 1 миллиард 353 миллиона манатов кредитного портфеля приходился на частные предприятия, а 1 миллиард 29 миллионов манатов - на предприятия, находящиеся в государственной собственности. По сравнению с концом августа объем кредитных вложений в частные предприятия увеличился на 25,3 миллиона манатов, а в государственные предприятия - на 234 миллиона манатов.

Таким образом, основная часть прироста кредитных вложений в сентябре пришлась на предприятия, находящиеся в государственной собственности. Доля кредитов, предоставленных государственным предприятиям, в общем кредитном портфеле составила около 43,2 процента, а частным предприятиям - 56,8 процента.

Анализ распределения кредитов по срокам показывает, что преобладают долгосрочные займы. По состоянию на конец сентября их объем составил 2 миллиарда 47,8 миллиона манатов, что соответствует примерно 86 процентам общего кредитного портфеля. По сравнению с концом августа объем долгосрочных кредитов увеличился на 236,2 миллиона манатов, или на 13 процентов.

Из общего объема долгосрочных кредитов 1 миллиард 29 миллионов манатов приходился на предприятия, находящиеся в государственной собственности, а 1 миллиард 18,8 миллиона манатов - на частные предприятия. Примечательно, что объем долгосрочных кредитов государственным предприятиям по сравнению с августом увеличился на 234,6 миллиона манатов, тогда как у частных предприятий этот показатель вырос на 3,2 миллиона манатов.

Объем краткосрочных кредитов на конец сентября составил 334,2 миллиона манатов. Это на 23,1 миллиона манатов, или на 7,4 процента, больше показателя на конец августа, когда он составлял 311,1 миллиона манатов. Практически весь объем краткосрочных кредитов приходился на частные предприятия. Государственным предприятиям кредиты данной категории не предоставлялись.

Изменения зафиксированы и в валютной структуре кредитного портфеля. Так, 305,5 миллиона манатов краткосрочных кредитов были предоставлены в национальной валюте, а 28,7 миллиона манатов - в иностранной валюте. По сравнению с концом августа объем краткосрочных кредитов в манатах увеличился на 10,2 процента, тогда как объем кредитов в иностранной валюте сократился на 15,1 процента.

В сегменте долгосрочных кредитов объем кредитования в иностранной валюте увеличивался более быстрыми темпами. По состоянию на конец сентября долгосрочные кредиты в иностранной валюте составили 1 миллиард 203,3 миллиона манатов. Это на 231,2 миллиона манатов, или на 23,8 процента, больше показателя на конец августа, когда объем таких кредитов составлял 972,1 миллиона манатов.

Объем долгосрочных кредитов в манатах увеличился с 839,5 миллиона до 844,6 миллиона манатов. Основная часть прироста долгосрочных кредитов в иностранной валюте пришлась на предприятия, находящиеся в государственной собственности. Объем таких кредитов, предоставленных этим предприятиям, вырос с 773,5 миллиона до 1 миллиарда 8,1 миллиона манатов.

Динамика по годам

Статистические данные Центрального банка Азербайджана свидетельствуют о значительном расширении кредитного портфеля юридических лиц, осуществляющих деятельность в строительном секторе, за последние годы.

Так, на конец 2022 года общий объем кредитных вложений в данный сектор составлял 834,8 миллиона манатов, в 2023 году - 865,5 миллиона манатов, в 2024 году - 1 миллиард 91,6 миллиона манатов, а в 2025 году - 1 миллиард 307,1 миллиона манатов.

Таким образом, по сравнению с концом 2025 года к концу сентября 2026 года кредитный портфель увеличился примерно на 82,3 процента. По сравнению с концом 2022 года прирост превысил 1,5 миллиарда манатов.

Одним из примечательных изменений стало увеличение доли государственных предприятий в структуре кредитного портфеля. Если на конец 2025 года объем кредитных вложений в предприятия, находящиеся в государственной собственности, составлял всего 26,8 миллиона манатов, то к концу сентября 2026 года этот показатель вырос до 1 миллиарда 29 миллионов манатов.

Отметим, что статистические показатели сформированы без учета просроченных кредитов, выданных небанковскими кредитными организациями.