БАКУ /Trend/ - Дальнейшее повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана будет в большей степени зависеть от качества экономической политики, институционального развития и диверсификации экономики, чем от дальнейшего сокращения государственного долга.

Об этом говорится в аналитическом обзоре ING Economic & Financial Analysis.

В документе отмечается, что в последнее время Азербайджан получил инвестиционный уровень кредитного рейтинга от двух международных рейтинговых агентств - Moody’s и Fitch. Этому способствовали признаки снижения зависимости экономики от углеводородов, улучшения качества институтов, а также прогресс в мирных переговорах с Арменией.

Согласно обзору, показатели государственного баланса Азербайджана уже выгодно отличаются от аналогичных показателей стран с инвестиционным рейтингом. Поэтому дальнейшее повышение кредитного рейтинга будет зависеть прежде всего от повышения предсказуемости бюджетного управления, сокращения зависимости от трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), усиления механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, повышения прозрачности и существенного прогресса в диверсификации ненефтяного сектора.

Дополнительным фактором укрепления институциональных и геополитических позиций страны, как отмечается в обзоре, могло бы стать продвижение устойчивого мирного процесса с Арменией.

В ING ожидают, что сильные внешние и бюджетные показатели Азербайджана сохранятся, однако считают дальнейшее повышение рейтинга выше нынешнего уровня BBB- менее вероятным.

В документе также указывается на прогресс Азербайджана по отдельным институциональным показателям Всемирного банка (Worldwide Governance Indicators, WGI), в частности в сфере эффективности государственного управления. Вместе с тем, по оценке аналитиков, показатели контроля над коррупцией и верховенства закона могут оставаться сдерживающими факторами для дальнейшего повышения рейтинга.

Основным препятствием для дальнейшего фундаментального улучшения экономических показателей страны ING называет недостаточную диверсификацию экономики, а не краткосрочные риски для кредитоспособности.

Как отмечается в обзоре, значительные государственные активы и продолжающиеся поступления от углеводородов обеспечивают экономике существенный запас прочности. Однако слабая динамика нефтедобычи, сохраняющаяся зависимость от природного газа, несмотря на расширение географии его экспорта, а также сдержанная активность частных инвестиций ограничивают потенциальные темпы экономического роста на уровне 2–3 процентов, если не произойдет более активизации инвестиционного цикла в ненефтяном секторе.

В связи с этим дальнейшее повышение суверенного кредитного рейтинга, согласно оценке ING, будет все больше зависеть от институционального развития и диверсификации частного сектора, а не от дальнейшего накопления государственных активов.