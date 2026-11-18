БАКУ/ Trend/ - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе–сентябре 2026 года достиг 116,8 млрд долларов, увеличившись в номинальном выражении на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны.

Объем экспорта составил 68,4 млрд долларов, что на 18,1% больше в годовом выражении. Импорт увеличился на 4%, достигнув 48,4 млрд долларов.

Товарооборот Казахстана со странами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за отчетный период составил 23,9 млрд долларов, или 20,5% общего объема внешней торговли страны.

Экспорт Казахстана в государства ЕАЭС достиг 7,6 млрд долларов, увеличившись на 0,9% в годовом выражении. Импорт из этих стран вырос на 10,9%, до 16,3 млрд долларов. Наибольшая доля товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС пришлась на Россию – 87,3%. Доля Кыргызстана составила 8,4%, Беларуси – 4%, Армении – 0,3%.

Основную часть казахстанского экспорта в январе–сентябре 2026 года составили сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, на которые пришлось 49,3%. Среди других основных экспортных товаров – рафинированная медь и необработанные медные сплавы (6,4%), радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы (5,4%), медные руды и концентраты (4,3%), а также ферросплавы (2,4%).

В структуре импорта наибольшую долю заняли легковые автомобили и другие моторные транспортные средства (3,2%), телефонные аппараты (2,8%), лекарственные средства (2,5%), нефтяные газы и другие газообразные углеводороды (2,2%), а также кузова транспортных средств, включая кабины (2,2%).

Крупнейшим направлением казахстанского экспорта стал Китай, на долю которого пришлось 17,9% всех поставок. Далее следуют Италия (17,6%), Россия (8,5%), Турция (7,7%), Нидерланды (6,2%) и Франция (5,7%).

В числе основных поставщиков импортной продукции в Казахстан лидировала Россия с долей 31% от общего объема импорта. На Китай пришлось 30,3%, Германию – 4,6%, США – 3,7%, Южную Корею – 2,4%, Турцию – 2,1%.