БАКУ /Trend/ - С 1 января 2031 года по 1 января 2033 года государство будет субсидировать 40 процентов обязательных государственных социальных страховых взносов, уплачиваемых работодателями частного сектора, осуществляющими деятельность в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как сообщает Trend, об этом говорится в третьем специальном выпуске обзора "Invest in Garabagh and Eastern Zangezur" ("Инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур"), подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) по случаю Дня Победы - 8 Ноября.

В обзоре отмечается, что для стимулирования предпринимательства и инвестиционной активности на освобожденных территориях действует ряд льгот и механизмов поддержки в сферах налогообложения, таможенного регулирования, социального страхования, коммунальных услуг и кредитования.

Социальные страховые взносы будут субсидироваться поэтапно

Согласно обзору, обязательные государственные социальные страховые взносы, уплачиваемые работодателями частного сектора на освобожденных территориях, субсидируются государством поэтапно.

Так, с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года государство полностью покрывало эти взносы. С 1 января 2026 года по 1 января 2029 года размер субсидии составит 80 процентов, с 1 января 2029 года по 1 января 2031 года - 60 процентов, а с 1 января 2031 года по 1 января 2033 года - 40 процентов.

Кроме того, обязательные государственные социальные страховые взносы с доходов, не связанных с наемным трудом, полностью субсидируются в течение 10 лет.

Налоговые и таможенные льготы сроком на 10 лет

В обзоре также представлены налоговые и таможенные льготы, предусмотренные для резидентов освобожденных территорий.

Так, с 1 января 2023 года резиденты этих территорий освобождаются сроком на 10 лет от уплаты налога на прибыль (доход), налога на имущество, земельного и упрощенного налогов.

Кроме того, дивидендные доходы акционеров и участников юридических лиц, являющихся резидентами освобожденных территорий, также освобождаются от налогообложения сроком на 10 лет.

Оборудование, импортируемое для использования в соответствующих сферах деятельности, а также сырье и материалы, ввозимые для этих целей, освобождаются от НДС и таможенных пошлин сроком на 10 лет.

Государство покрывает 20 процентов расходов на коммунальные услуги

Еще один механизм поддержки предпринимателей предусматривает компенсацию части расходов на коммунальные услуги.

Так, 20 процентов платежей за коммунальные услуги, осуществляемых резидентами, занимающимися производственной деятельностью на освобожденных территориях, покрываются за счет государственного бюджета. Размер поддержки рассчитывается исходя из тарифов, действующих внутри страны.

Предусмотрены государственные гарантии по кредитам на сумму до 450 миллионов манатов

В обзоре также представлена информация о механизме кредитования под государственные гарантии, направленном на расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

Сообщается, что по кредитному портфелю на общую сумму 500 миллионов манатов (294,1 миллиона долларов), предусмотренному для предпринимателей, планируется предоставление государственных гарантий на сумму до 450 миллионов манатов (264,7 миллиона долларов). При этом государственная гарантия может покрывать до 90 процентов суммы кредита.

По кредитам, предоставляемым под государственную гарантию, государство субсидирует 50 процентов годовой процентной ставки сроком до 36 месяцев.

Согласно условиям кредитования, сумма кредита под государственную гарантию для одного заемщика не должна превышать 5 миллионов манатов (2,94 миллиона долларов), а для группы связанных заемщиков - 10 миллионов манатов (5,88 миллиона долларов).

Максимальная годовая процентная ставка по кредитам составляет 13 процентов, а срок кредитования - до семи лет. Льготный период не должен превышать половины общего срока кредитования и ограничен 36 месяцами.

Предусмотрены льготы при привлечении иностранных работников

В целях формирования рынка труда на освобожденных территориях и облегчения доступа предпринимателей к рабочей силе предусмотрены льготы и в сфере трудовой миграции.

В обзоре отмечается, что в соответствии с изменениями, внесенными 9 декабря 2022 года в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О государственной пошлине", с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года для иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на освобожденных территориях, предусмотрены специальные условия.

В частности, выдача и продление разрешений на работу осуществляются без учета квоты трудовой миграции. Кроме того, срок рассмотрения заявлений на получение разрешения на работу сокращен на пять рабочих дней, а разрешения могут продлеваться каждый раз на срок до двух лет.

Таким образом, предусмотренные для Карабаха и Восточного Зангезура льготы направлены на снижение налоговой и социальной страховой нагрузки на предпринимателей, расширение доступа к финансовым ресурсам, сокращение производственных расходов и упрощение привлечения иностранной рабочей силы. Эти меры призваны стимулировать развитие частного сектора и улучшить инвестиционный климат на освобожденных территориях.