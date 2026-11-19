БАКУ /Trend/ - После завершения зонирования прибрежных территорий Каспийского моря границы зон, охваченных новой системой управления, будут отображены на цифровой карте, с которой сможет ознакомиться каждый гражданин.

Об этом в четверг заявил заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Гусейн Алиев на брифинге, посвященном совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, определены территории, на которые не распространяется новый механизм управления прибрежными зонами, а также предусмотрены отдельные исключения.

Гусейн Алиев отметил, что в сферу действия новой системы не входят населенные территории, участки, предназначенные для будущего заселения, порты и промышленные парки.

"Управление этими территориями осуществляется в рамках действующего законодательства. После завершения зонирования каждый гражданин сможет ознакомиться с цифровой картой и увидеть, какие территории включены в новую систему управления прибрежными зонами", - заявил он.