БАКУ /Trend/ - Из-за все большей взаимозависимости критических инфраструктур последствия кибератак на критическую инфраструктуру могут принять региональный и международный характер.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил координатор Центра кибердипломатии, эксперт по кибербезопасности и управлению искусственным интеллектом Турал Мамедов во время выступления на панельной дискуссии «Защита критической инфраструктуры: управление трансграничными и национальными рисками безопасности», состоявшейся в рамках II Международной конференции по кибердипломатии в Баку.

Он отметил, что под критической инфраструктурой в первую очередь подразумеваются электросети, телекоммуникации, транспортные сети, финансовые системы и государственные услуги. Энергетические системы зависят от телекоммуникаций, а цифровые услуги — от электроэнергии. Национальные экономики стран же зачастую опираются на инфраструктуру, выходящую за пределы их государственных границ.

«Сбой в критической инфраструктуре может начаться в одной организации или в одной стране, но его последствия могут быстро принять региональный и даже международный характер», — подчеркнул эксперт.

Т. Мамедов отметил, что эта взаимозависимость превращает защиту критической инфраструктуры не только в вопрос национальной безопасности, но и в вопрос международного сотрудничества и дипломатии.

Он отметил, что главная цель в ходе обсуждений заключается в том, чтобы не ограничиваться только определением существующих вызовов, но и уделить внимание практическим урокам, стратегическим приоритетам и возможностям сотрудничества.

Т. Мамедов выразил надежду, что панельная дискуссия внесет вклад в обмен опытом и подходами по данным направлениям.